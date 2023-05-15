Последние звонки, новое назначение и заболевших корью обсуждали белгородцы 15 мая

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Стало известно, что во многих белгородских школах отменили последние звонки. В закрытых приграничных районах в радиусе 15 км от границы школьные праздники проводить не будут. Очный формат допускается только для одиннадцатиклассников в школах на расстоянии более 15 км от границы.
Для открытых неприграничных муниципалитетов, где дети учатся очно, проведут линейки. Мероприятия запланированы на 23 мая. Предварительно школы обследуют сотрудники УМВД и кинологи.
Александр Лоскутов возглавил департамент городского хозяйства. Ранее он был советником мэра Белгорода.
До приезда в столицу Белгородской области Лоскутов был врио мэра Евпатории. В областном центре он получил должность советника Валентина Демидова. Уже тогда предполагалось, что чиновник станет заместителем по ЖКХ.
В Белгородской области подтвердились четыре случая заболевания корью. Её обнаружили у девятимесячного и девятилетнего детей, 22-летней девушки и 58-летней женщины. Все заболевшие — непривитые лица или без сведений об иммунизации.
Как оказалось, заболевание белгородцы привезли из Ингушетии, Московской и Курской областей. Зафиксировали случаи кори в Старом Осколе, Белгороде и Белгородском районе.