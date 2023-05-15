После недели обстрелов в Шебекино прибавилось 108 повреждённых жилых помещений

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В ходе оперсовещания руководитель администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов озвучил фронт работ, который предстоит выполнить после обстрелов ВСУ. По его данным, за прошедшие 10 дней в муниципалитете прибавилось 108 повреждённых жилых помещений. Из них 26 - частные дома и 82 квартиры. На сегодняшний день в работе находятся 197 объектов.
За текущую неделю мы планируем значительно закрыть работы с учётом того, что львиная доля повреждений в многоквартирных домах это окна. Уже начали вставлять. Работы завершили в 30 квартирах. Остальное - в плановом режиме.
Владимир Жданов
15 мая ВСУ в очередной раз атаковали Шебекино. Местные жители получили рассылку от РСЧС с рекомендациями спуститься в укрытия. Официальных данных о происшествии нет. О разрушениях и пострадавших также неизвестно.