После недели обстрелов в Шебекино прибавилось 108 повреждённых жилых помещений

В ходе оперсовещания руководитель администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов озвучил фронт работ, который предстоит выполнить после обстрелов ВСУ. По его данным, за прошедшие 10 дней в муниципалитете прибавилось 108 повреждённых жилых помещений. Из них 26 - частные дома и 82 квартиры. На сегодняшний день в работе находятся 197 объектов.