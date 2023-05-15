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После недели обстрелов в Шебекино прибавилось 108 повреждённых жилых помещений

15 мая 2023, 13:15
Фото: 1MI
Данные озвучил глава муниципалитета Владимир Жданов. Большинство повреждений пришлось на многоквартирные дома. Но там, в основном, повыбивало окна.
Сюжет
Обстрел

В ходе оперсовещания руководитель администрации Шебекинского горокруга Владимир Жданов озвучил фронт работ, который предстоит выполнить после обстрелов ВСУ. По его данным, за прошедшие 10 дней в муниципалитете прибавилось 108 повреждённых жилых помещений. Из них 26 - частные дома и 82 квартиры. На сегодняшний день в работе находятся 197 объектов.

За текущую неделю мы планируем значительно закрыть работы с учётом того, что львиная доля повреждений в многоквартирных домах это окна. Уже начали вставлять. Работы завершили в 30 квартирах. Остальное - в плановом режиме.
Владимир Жданов

15 мая ВСУ в очередной раз атаковали Шебекино. Местные жители получили рассылку от РСЧС с рекомендациями спуститься в укрытия. Официальных данных о происшествии нет. О разрушениях и пострадавших также неизвестно.

 

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#Шебекино#Кристина Семенчук#Обстрел#Окна#Работы#ВСУ#СВО#Город#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов
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