Питерские Фуглаевы из Белгорода: кто владеет землёй на месте камышитового завода

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Сегодня утром губернатор Вячеслав Гладков вдруг вспомнил про семью Фуглаевых. Вспоминал словом не совсем добрым: дело в том, что на месте бывшего камышитового завода в областном центре хотят обустроить мемориальный парк, а необходимый земельный участок принадлежит Ивану Фуглаеву, Людмиле Фуглаевой и компании «Паритет», которой владеют Екатерина Фуглаева и Юлия Алексеева. Расставаться с землёй бесплатно предприниматели не хотят: продать участок мэрии они готовы за 83 млн рублей.
Главу региона это очень возмутило: «То есть, белгородские предприниматели предлагают место, где погребены останки нескольких тысяч замученных и сожжённых людей, продать за 83 млн рублей?»
Гладков даже задался вопросом — за кого воевали предки этих людей? У редакции Бел.Ру ответа на этот вопрос нет, но есть информация о том, где сейчас «прописаны» Фуглаевы, чем они владеют и с кем они судятся.
Согласно данным справочно-аналитической системы «Интерфакса», компания «Паритет» зарегистрирована в Санкт-Петербурге на улице Автовской. В собственности у компании помещение в Белгороде — на улице Константина Заслонова.
«Паритет» делят пополам Юлия Алексеева и Екатерина Фуглаева. Доли их владения составляют по 50%, причём половину компании Сергей Фуглаев передал Алексеевой в 2020 году.
На момент публикации самозанятой Екатерина Фуглаева не числится, а как предприниматель женщина зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Аналогичная картина и с Юлией Алексеевой.
Отметим, что Алексеева владеет ещё и 50% компании «Трейд-Инвест». Отношения с организацией при этом у женщины сложные: в прошлом году предпринимательница требовала взыскать с предприятия 14 млн рублей, но дело закончилось мировой.
Также Юлия на данный момент полностью владеет компанией «Добрыня» — фирмой, занимающейся оптовой торговлей алкогольными напиткам. Ранее она принадлежала Валерию Заруцкому.
Компания «Добрыня» работает в Белгороде с 2018 года. Её руководитель — Алексей Сбитнев. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 323 тысячи рублей.
Непростые отношения между женщинами, судя по всему, сохраняются по сей день. Известно, что компания «Актив» Алексеевой регулярно судится с Екатериной Фуглаевой.
Натянуто у последней и с мэрией Белгорода. Так, согласно данным всё того же СПАРКа, в 2021 году Фуглаева выступала ответчиком по иску горадминистрации. Дело рассматривалось в категории «Аренда земельных участков», сумма претензии составила 1,5 млн рублей. По итогам иск отклонили «полностью или частично».
Если рассматривать остальных членов семьи Фуглаевых, которым принадлежит столь необходимый под мемориальный парк участок, то Людмила Фуглаева также зарегистрирована как предприниматель именно в Санкт-Петебрурге. В 2021 году женщина была ответчиком на 19 млн рублей. Всё то же самое - и с Иваном Сергеевичем Фуглаевым: место его предпринимательской прописки — Санкт-Петербург.
Отметим, что Людмила Фуглаева владеет половиной ТПК «Добрыня» (не путать с предыдущей компанией). Вторая половина принадлежит уже знакомой Юлии Алексеевой.
ТПК «Добрыня» работает в Белгороде с 2017 года и занимается оптовой торговлей алкогольными напитками. Руководитель — Евгений Савранский. По итогам 2021 года убыток фирмы составил 690 тыс. рублей.
Интересно, что весной этого года сам Сергей Фуглаев подал к торгово-промышленной компании «Добрыня» сразу два иска в суд. В обоих случаях поводом стало «неисполнение или ненадлежащем исполнение обязательств по договорам займа и кредита».
По одному иску Фуглаев требовал с фирмы 22 млн рублей, по второму — 40 млн рублей. Кроме того, к каждому исковому заявлению бизнесмен приложил ходатайство о рассрочке уплаты госпошлины — якобы сейчас он находится в тяжёлом финансовом положении, из-за чего не может выплатить всю сумму пошлины сразу.
Сами же братья Фуглаевы, с которых всё и началось, действительно переживают не самые лучшие времена. Так, не раз упомянутый выше Сергей Фуглаев до сих пор находится под стражей: бизнесмена обвиняют в хищении 145 млн рублей бюджетных денег. По версии следствия, Фуглаев в составе группы проводил фиктивный оборот объектов недвижимости, которые были в распоряжении его семьи.
А вот Анатолию Фуглаеву «повезло» больше: мужчину уже выпустили из колонии, а неотбытую часть срока бизнесмену заменили исправительными работами на два года с удержанием ежемесячно из зарплаты 10% в доход государства. Освободили бизнесмена и от запрета заниматься предпринимательской деятельностью. В марте Анатолий и вовсе увеличил с партнёром уставный капитал УК «Добрыня».
Решится ли вопрос между предпринимателями и мэрией Белгорода полюбовно — предстоит узнать в будущем.