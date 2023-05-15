Питерские Фуглаевы из Белгорода: кто владеет землёй на месте камышитового завода

Сами же братья Фуглаевы, с которых всё и началось, действительно переживают не самые лучшие времена. Так, не раз упомянутый выше Сергей Фуглаев до сих пор находится под стражей: бизнесмена обвиняют в хищении 145 млн рублей бюджетных денег. По версии следствия, Фуглаев в составе группы проводил фиктивный оборот объектов недвижимости, которые были в распоряжении его семьи.