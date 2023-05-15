От «А» до «М»: сколько первоклассников будут набирать в школы Белгородской области

По информации мэрии Белгорода, в областном центре работают 47 школ, которые в новом учебном году примут примерно 3,5 тысячи первоклассников. В планах набрать 151 класс. Максимальное количество первых классов в 2023-2024 учебном году ожидается в школах №15, №50 и №4. К примеру, в школе №50 в параллелях вторых, шестых и седьмых классов планируется по семь классов. Для обозначения классов в областном центре будут использовать литеры от «А» до «М».