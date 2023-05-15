От «А» до «М»: сколько первоклассников будут набирать в школы Белгородской области

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
По информации мэрии Белгорода, в областном центре работают 47 школ, которые в новом учебном году примут примерно 3,5 тысячи первоклассников. В планах набрать 151 класс. Максимальное количество первых классов в 2023-2024 учебном году ожидается в школах №15, №50 и №4. К примеру, в школе №50 в параллелях вторых, шестых и седьмых классов планируется по семь классов. Для обозначения классов в областном центре будут использовать литеры от «А» до «М».
В Старооскольском горокруге детей в первый класс будут принимать 54 школы. Это 128 классов, для обозначения которых самой дальней будет буква «И». Всего в муниципалитете ожидается набрать в первый класс 3036 детей.
Максимальное количество классов будет в МАОУ «Средняя политехническая школа № 33. Там планируется по девять первых, вторых и четвёртых классов.
Что касается новых школ, в Белгороде с сентября 2023 года заработает начальная школа — детский сад № 55 в микрорайоне Восточный (проектная мощность начальной школы — 100 мест), а в Старооскольском горокруге откроют двери две начальные школы проектной мощностью 100 человек.