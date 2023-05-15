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От «А» до «М»: сколько первоклассников будут набирать в школы Белгородской области

15 мая 2023, 14:49
Фото: 1MI
В Белгороде и Старооскольском горокруге в новом учебном году планируют набрать в первый класс более 6000 детей. Сколько это классов и какие буквы будут использовать для их обозначений — в материале Бел.Ру.

По информации мэрии Белгорода, в областном центре работают 47 школ, которые в новом учебном году примут примерно 3,5 тысячи первоклассников. В планах набрать 151 класс. Максимальное количество первых классов в 2023-2024 учебном году ожидается в школах №15, №50 и №4. К примеру, в школе №50 в параллелях вторых, шестых и седьмых классов планируется по семь классов. Для обозначения классов в областном центре будут использовать литеры от «А» до «М».

В Старооскольском горокруге детей в первый класс будут принимать 54 школы. Это 128 классов, для обозначения которых самой дальней будет буква «И». Всего в муниципалитете ожидается набрать в первый класс 3036 детей.

Максимальное количество классов будет в МАОУ «Средняя политехническая школа № 33. Там планируется по девять первых, вторых и четвёртых классов.

Что касается новых школ, в Белгороде с сентября 2023 года заработает начальная школа — детский сад № 55 в микрорайоне Восточный (проектная мощность начальной школы — 100 мест), а в Старооскольском горокруге откроют двери две начальные школы проектной мощностью 100 человек.

 

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