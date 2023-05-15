Оплачивайте электроэнергию через СБП!

Юридические лица активнее используют СБП в областном центре и Белгородском районе. Здесь почти 40% потребителей Белгородэнергосбыта освоили Систему быстрых платежей. В Старооскольском городском округе клиентов, оценивших выгодный для бизнеса формат — меньше 13%. Только 5% юридических лиц Шебекинского, Губкинского, Алексеевского городских округов и Чернянского района выбрали безопасную, удобную и быструю оплату без комиссий через СБП.