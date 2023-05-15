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Около 600 человек остались без света после обстрела курского приграничья

15 мая 2023, 06:29
Фото: 1MI
ВСУ атаковали два села в Рыльском районе. Обошлось без пострадавших, сообщают «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
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Обстрел

ВСУ обстреляли два населённых пункта в соседней Курской области. Утром атаковали Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. Обошлось без пострадавших.

Из-за взрывов повреждения получила линия электропередачи. Без света из-за этого остались около 600 человек. Аварийные бригады приступили к ремонтным работам.

Утром 15 мая ВСУ атаковали и Белгородскую область. Под обстрелом в очередной раз оказалось село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Местные жители получили рассылку от РСЧС.

Напомним, накануне со стороны Украины белгородское приграничье обстреляли как минимум пять раз. Вечером атаковали Шебекино. Также в городе произошёл пожар, однако с обстрелом он не связан.

Утром белгородское село попало под обстрел ВСУ
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#Наталья Корявых#Курская область#Белгородская область#Роман Старовойт#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#РСЧС#Спецоперация#СВО
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