Около 600 человек остались без света после обстрела курского приграничья

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
ВСУ обстреляли два населённых пункта в соседней Курской области. Утром атаковали Локоть и Красный Пахарь в Рыльском районе. Обошлось без пострадавших.
Из-за взрывов повреждения получила линия электропередачи. Без света из-за этого остались около 600 человек. Аварийные бригады приступили к ремонтным работам.
Утром 15 мая ВСУ атаковали и Белгородскую область. Под обстрелом в очередной раз оказалось село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Местные жители получили рассылку от РСЧС.
Напомним, накануне со стороны Украины белгородское приграничье обстреляли как минимум пять раз. Вечером атаковали Шебекино. Также в городе произошёл пожар, однако с обстрелом он не связан.