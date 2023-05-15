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О третьем обстреле с утра предупреждает белгородцев МЧС

15 мая 2023, 08:54
Фото: Bel.ru

Муром в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Под огнём находится Шебекинский горокруг. Под обстрел попали два населённых пункта.
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Обстрел

Муром в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ 15 мая. Информации о последствиях пока нет.

С утра понедельника Шебекинский горокруг находится под обстрелом. Помимо Мурома, под огнём был город Шебекино. Также МЧС сообщало об обстреле Сподарюшино в Грайворонском горокруге.

Накануне Шебекино и Муром тоже обстреляли. В течение дня под огнём также находились Тишанка, Шаховка и Екатериновка в Волоконовском районе.

Добавим, что ВСУ утром 15 мая обстреляли и Рыльский район Курской области. Повреждения получила ЛЭП - около 600 человек остались без света. 

Город Шебекино в Белгородской области снова попал под обстрел ВСУ
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Муром#Инна Рогова
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