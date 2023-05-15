О третьем обстреле с утра предупреждает белгородцев МЧС

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Муром в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ 15 мая. Информации о последствиях пока нет.
С утра понедельника Шебекинский горокруг находится под обстрелом. Помимо Мурома, под огнём был город Шебекино. Также МЧС сообщало об обстреле Сподарюшино в Грайворонском горокруге.
Накануне Шебекино и Муром тоже обстреляли. В течение дня под огнём также находились Тишанка, Шаховка и Екатериновка в Волоконовском районе.
Добавим, что ВСУ утром 15 мая обстреляли и Рыльский район Курской области. Повреждения получила ЛЭП - около 600 человек остались без света.