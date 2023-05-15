Новый год в больнице: белгородец получил серьёзную травму после потасовки

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Белгородец провёл новогодние праздники в больнице после избиения. Сообщение в полицию поступило от сотрудников медучреждения в Белгородском районе. Медики обратились в правоохранительные органы и рассказали, что к ним поступил 40-летний пациент с травмами криминального происхождения.
Как оказалось, здоровью мужчины был причинён тяжкий вред. Выяснилось, что белгородец пострадал после стычки с местным жителем. 36-летнего подозреваемого задержали.
Около полуночи 1 января потерпевший вместе с приятелями возвращался домой после застолья. По пути они встретили другую компанию. Между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый в итоге ударил пострадавшего по голове. Это привело к ушибу головного мозга и перелому лобной кости.
По данному факту возбудили уголовное дело. Фигуранту дела грозит до восьми лет колонии. Пока он находится под подпиской о невыезде.