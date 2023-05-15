Новый год в больнице: белгородец получил серьёзную травму после потасовки

Около полуночи 1 января потерпевший вместе с приятелями возвращался домой после застолья. По пути они встретили другую компанию. Между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый в итоге ударил пострадавшего по голове. Это привело к ушибу головного мозга и перелому лобной кости.