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Новый год в больнице: белгородец получил серьёзную травму после потасовки

15 мая 2023, 10:48
Фото: 1MI
В Разумном 1 января на улице встретились две компании. Между ними произошёл конфликт. Привело всё это к уголовному делу, сообщили в региональном УМВД.

Белгородец провёл новогодние праздники в больнице после избиения. Сообщение в полицию поступило от сотрудников медучреждения в Белгородском районе. Медики обратились в правоохранительные органы и рассказали, что к ним поступил 40-летний пациент с травмами криминального происхождения.

Как оказалось, здоровью мужчины был причинён тяжкий вред. Выяснилось, что белгородец пострадал после стычки с местным жителем. 36-летнего подозреваемого задержали.

Около полуночи 1 января потерпевший вместе с приятелями возвращался домой после застолья. По пути они встретили другую компанию. Между ними вспыхнула ссора. Подозреваемый в итоге ударил пострадавшего по голове. Это привело к ушибу головного мозга и перелому лобной кости.

По данному факту возбудили уголовное дело. Фигуранту дела грозит до восьми лет колонии. Пока он находится под подпиской о невыезде.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Уголовное дело#Происшествия#Избиение#Потасовка#Новый год#Полиция
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