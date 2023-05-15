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Новое место для очистных сооружений под Белгородом определят вместе с жителями

15 мая 2023, 06:31
Фото: 1MI
Строительство очистных сооружений в Таврово и районе Никольского в Белгородском районе приостанавливают. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе оперсовещания. Заседание комиссии по данному вопросу состоится на этой неделе.

Глава региона Вячеслав Гладков встретился с жителями Таврово и Никольского из-за строительства новых очистных сооружений. По итогам губернатор принял решение остановить строительство.

Договорились о том, что сейчас определяемся с новыми проектными решениями. С представителями села Никольского выбрали ответственного человека, она пришлёт фамилии людей, которых включим в состав комиссии, которая будет заниматься разработкой новых решений.
Вячеслав Гладков

Первое заседание комиссии, которая займётся разработкой новой дорожной карты, должно состояться уже 19 мая.

Есть проблема с тем, что по Никольскому — это федеральные средства. Изменения сроков нужно согласовывать с Москвой, обосновывать причины. На следующей неделе я бы хотел увидеть календарный график работ по 2023 году по двум объектам.
Вячеслав Гладков

Губернатор предложил перейти к более качественному информированию населения о том, зачем нужны подобные объекты, что люди приобретают, какие технологии используются, насколько они современны, какие улучшения будут после ввода в эксплуатацию и какие риски есть при реализации объектов.

Плохо отработала администрация Никольского, Таврово, Белгородского района. Потому что эти уровни власти наиболее близки к людям.
Вячеслав Гладков

В Белгородской области остановили строительство очистных сооружений
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#Кристина Семенчук#Очистные сооружения#Проект#Обсуждение#Город#Белгородский район#Вячеслав Гладков
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