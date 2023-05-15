Новое место для очистных сооружений под Белгородом определят вместе с жителями

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Глава региона Вячеслав Гладков встретился с жителями Таврово и Никольского из-за строительства новых очистных сооружений. По итогам губернатор принял решение остановить строительство.
Договорились о том, что сейчас определяемся с новыми проектными решениями. С представителями села Никольского выбрали ответственного человека, она пришлёт фамилии людей, которых включим в состав комиссии, которая будет заниматься разработкой новых решений.
Вячеслав Гладков
Первое заседание комиссии, которая займётся разработкой новой дорожной карты, должно состояться уже 19 мая.
Есть проблема с тем, что по Никольскому — это федеральные средства. Изменения сроков нужно согласовывать с Москвой, обосновывать причины. На следующей неделе я бы хотел увидеть календарный график работ по 2023 году по двум объектам.
Вячеслав Гладков
Губернатор предложил перейти к более качественному информированию населения о том, зачем нужны подобные объекты, что люди приобретают, какие технологии используются, насколько они современны, какие улучшения будут после ввода в эксплуатацию и какие риски есть при реализации объектов.
Плохо отработала администрация Никольского, Таврово, Белгородского района. Потому что эти уровни власти наиболее близки к людям.
Вячеслав Гладков