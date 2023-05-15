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На пепле и костях: Фуглаевы не отдают землю для сквера на месте камышитового завода

15 мая 2023, 07:23
Фото: 1MI

В Белгороде не могут благоустроить сквер на месте камышитового завода из-за Фуглаевых

На месте бывшего камышитового завода в областном центре планировали обустроить мемориальный парк. Но пока этого сделать не могут, так как земля находится в частной собственности. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что давать возможность заработать на костях и пепле власти не будут.

В ходе оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что давал поручение оборудовать мемориальный парк на месте камышитового завода в Белгороде, чтобы увековечить память о погибших людях. По словам мэра областного центра Валентина Демидова, концепцию и эскиз сквера разработали, но приступить к разработке и проектированию пока нет возможности, так как земельный участок находится в частной собственности.

Один участок принадлежит Ивану Фуглаеву и Людмиле Фуглаевой, а второй — компании «Паритет», учредителями которой также являются Фуглаевы. Были проведены переговоры с собственниками, по итогам которых в адрес администрации были направлены предложения о готовности к продаже земельных участков за 83 млн рублей.
Валентин Демидов

Гладков поинтересовался: «То есть, белгородские предприниматели предлагают место, где погребены останки нескольких тысяч замученных и сожжённых людей, продать за 83 млн рублей?»

За кого воевали родственники этих «замечательных» людей? На какой стороне?
Насколько я помню, там есть пустыри, на которых ничего нет. Нарушать коммерческую деятельность задачи нет. С другой стороны наживаться на памяти никто не позволит.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил своему заместителю Рустэму Зайнуллину поднять историю и узнать, как досталась этим «замечательным» людям земля и производственные помещения.

Я не думаю, что они их построили, вложили собственные средства. Каким образом формировались эта собственность? Мы не будем давать возможность заработать на костях и на пепле.
Вячеслав Гладков

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Почему задерживается благоустройство сквера на месте камышитового завода в Белгороде
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#Камышитовый завод#Мемориал#Строительство#Проект#Земля#Собственность#Город#Белгород#Гладков#Вячеслав Гладков#Фуглаевы#Кристина Семенчук
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