На пепле и костях: Фуглаевы не отдают землю для сквера на месте камышитового завода

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В ходе оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что давал поручение оборудовать мемориальный парк на месте камышитового завода в Белгороде, чтобы увековечить память о погибших людях. По словам мэра областного центра Валентина Демидова, концепцию и эскиз сквера разработали, но приступить к разработке и проектированию пока нет возможности, так как земельный участок находится в частной собственности.
Один участок принадлежит Ивану Фуглаеву и Людмиле Фуглаевой, а второй — компании «Паритет», учредителями которой также являются Фуглаевы. Были проведены переговоры с собственниками, по итогам которых в адрес администрации были направлены предложения о готовности к продаже земельных участков за 83 млн рублей.
Валентин Демидов
Гладков поинтересовался: «То есть, белгородские предприниматели предлагают место, где погребены останки нескольких тысяч замученных и сожжённых людей, продать за 83 млн рублей?»
За кого воевали родственники этих «замечательных» людей? На какой стороне?
Насколько я помню, там есть пустыри, на которых ничего нет. Нарушать коммерческую деятельность задачи нет. С другой стороны наживаться на памяти никто не позволит.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил своему заместителю Рустэму Зайнуллину поднять историю и узнать, как досталась этим «замечательным» людям земля и производственные помещения.
Я не думаю, что они их построили, вложили собственные средства. Каким образом формировались эта собственность? Мы не будем давать возможность заработать на костях и на пепле.
Вячеслав Гладков
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