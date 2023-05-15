На пепле и костях: Фуглаевы не отдают землю для сквера на месте камышитового завода

В ходе оперсовещания губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что давал поручение оборудовать мемориальный парк на месте камышитового завода в Белгороде, чтобы увековечить память о погибших людях. По словам мэра областного центра Валентина Демидова, концепцию и эскиз сквера разработали, но приступить к разработке и проектированию пока нет возможности, так как земельный участок находится в частной собственности.