Минпросвещения готовит новый словарь русского языка

Борьба с англицизмами уже ведётся и в Белгородской области. В частности, она задела проект «Белогорье.Science», который сменил название на «БелНаука». Кроме того, в Белгороде больше нет фестиваля «Везёлка. Live». Вместо него — «Везёлка. Живой звук».