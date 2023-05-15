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Минпросвещения готовит новый словарь русского языка

15 мая 2023, 12:35
Фото: 1MI
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о шагах, которые власти предпринимают для защиты русского языка. Подробности сообщают «Новые известия».

Защищать русский язык власти планируют созданием нового словаря. Его готовит Минпросвещения РФ.

Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, готовится новый словарь, где реализуется принятый закон о защите русского языка. Об этом министр заявил на форуме учителей русского языка и литературы.

В издании уточнили, что закон предполагает выпуск новых словарей. По словам Кравцова, работа над ними находится в завершающей стадии. Уточняется, что законы о чистоте языка были приняты во многих странах для защиты родной речи от проникновения англицизмов.

Борьба с англицизмами уже ведётся и в Белгородской области. В частности, она задела проект «Белогорье.Science», который сменил название на «БелНаука». Кроме того, в Белгороде больше нет фестиваля «Везёлка. Live». Вместо него — «Везёлка. Живой звук».

Борьба с англицизмами продолжается: проект «Белогорье.Science» сменил название
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#Россия#Общество#Русский язык#Словарь#Иностранные слова#Англицизмы#Минпросвещения#Белгородская область#Сергей кравцов#Наталья Корявых
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