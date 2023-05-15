Минпросвещения готовит новый словарь русского языка

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Защищать русский язык власти планируют созданием нового словаря. Его готовит Минпросвещения РФ.
Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, готовится новый словарь, где реализуется принятый закон о защите русского языка. Об этом министр заявил на форуме учителей русского языка и литературы.
В издании уточнили, что закон предполагает выпуск новых словарей. По словам Кравцова, работа над ними находится в завершающей стадии. Уточняется, что законы о чистоте языка были приняты во многих странах для защиты родной речи от проникновения англицизмов.
Борьба с англицизмами уже ведётся и в Белгородской области. В частности, она задела проект «Белогорье.Science», который сменил название на «БелНаука». Кроме того, в Белгороде больше нет фестиваля «Везёлка. Live». Вместо него — «Везёлка. Живой звук».