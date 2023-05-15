Линейки и удалёнка: как пройдут последние звонки в школах Белгородской области

В закрытых приграничных муниципалитетах школьный праздник в очном формате в радиусе 15 км от границы проводить не будут. Очный формат допускается только для выпускников 11-х классов в школах, удалённых от границы более чем на 15 км. В том числе на территории других муниципалитетов.