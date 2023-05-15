Линейки и удалёнка: как пройдут последние звонки в школах Белгородской области

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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По его словам, для открытых не приграничных муниципалитетов, где проходит очное обучение, последний звонок пройдёт в виде линеек. Начало 23 мая в 10:00.
При этом количество школьников и гостей не должно быть больше 300 человек. Школы с большей численностью проводят несколько линеек, но в разное время. Накануне праздника здание школ обследуют сотрудники УМВД и кинологи. Подробнее на слайде:
Что касается Белгорода, Яковлевского и Новооскольского горокругов, а также Белгородского района, очный формат проведения последнего звонка разрешается только для выпускников 9-х и 11-х классов. Количество школьников на одной линейке - не более 200 человек.
В закрытых приграничных муниципалитетах школьный праздник в очном формате в радиусе 15 км от границы проводить не будут. Очный формат допускается только для выпускников 11-х классов в школах, удалённых от границы более чем на 15 км. В том числе на территории других муниципалитетов.
Я думаю, что все понимают, что вопросы безопасности на сегодняшний день главные. Конечно, это уникальный праздник в жизни любого ребёнка. Но мы не можем допустить трагедий. Очень важно провести работу в школах. Мы убедились, что мы принимаем одни решения, а некоторые руководители школ начинают придумать странные вещи, которые начинают пугать родителей.
Вячеслав Гладков