Конкурс короткометражного кино «Прилет Чайки» от МХТ состоялся при поддержке Wink

«Когда-то синематограф начинался с прибытия поезда, а Художественный театр — с прилета чайки. Что это за чайка? Откуда она летела и куда следовала? Ответы на эти вопросы мы хотели найти в работах студентов и выпускников московских киношкол», — сказал художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.