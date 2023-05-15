Хозяин обстрелянного дома под Грайвороном находится в Сибири

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В ходе оперсовещания Бондарев сообщил, что за прошедшую неделю в муниципалитете из-за обстрела ВСУ прибавилось 13 новых повреждений жилых домов. Несколько случаев - повторных.
К примеру, в селе Сподарюшино повреждения получили девять домовладений. В работе пять объектов. Но к восстановлению пока не могут приступить. Два объекта - в селе Козинка. Однако там есть угроза повторного обстрела.
Также два дома получили повреждения в селе Пороз. Бондарев отметил, что один объект восстановят быстро, а по второму хозяин находится в Сибири.
Чиновник добавил, что по плану все работы должны завершить до 1 июня.