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Published Сегодня, 13:02

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Хозяин обстрелянного дома под Грайвороном находится в Сибири

15 мая 2023, 13:02
Фото: 1MI
К восстановлению его дома пока не могут приступить. Об этом сообщил глава администрации Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев.
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Обстрел

В ходе оперсовещания Бондарев сообщил, что за прошедшую неделю в муниципалитете из-за обстрела ВСУ прибавилось 13 новых повреждений жилых домов. Несколько случаев - повторных.

К примеру, в селе Сподарюшино повреждения получили девять домовладений. В работе пять объектов. Но к восстановлению пока не могут приступить. Два объекта - в селе Козинка. Однако там есть угроза повторного обстрела.

Также два дома получили повреждения в селе Пороз. Бондарев отметил, что один объект восстановят быстро, а по второму хозяин находится в Сибири.

Чиновник добавил, что по плану все работы должны завершить до 1 июня.

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#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#СВО#Грайворон#Город#Повреждения#Грайворонский горокруг#Геннадий Бондарев
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