Две картины Рембрандта нашли спустя 200 лет

Портреты будут выставлены на продажу в Лондоне в июле текущего года. Их оценочная стоимость составляет от £5 до £8 млн. Часть неизвестных подробностей истории картин связана с изображенными на них персонами - Яном Виллемсом ван дер Плуймом и его супругой Яапген Карелс.