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Две картины Рембрандта нашли спустя 200 лет

15 мая 2023, 19:16
В частной коллекции британской семьи были обнаружены два неизвестных портрета, созданные голландским художником Рембрандтом Харменсом ван Рейном в 1635 году.

Об этом пишет RTVI со ссылкой на зарубежные СМИ.

Представитель аукционного дома Christie’s сообщил, что эксперты не сразу узнали произведения Рембрандта, так как они не изучались и отсутствовали в литературе.

Портреты будут выставлены на продажу в Лондоне в июле текущего года. Их оценочная стоимость составляет от £5 до £8 млн. Часть неизвестных подробностей истории картин связана с изображенными на них персонами - Яном Виллемсом ван дер Плуймом и его супругой Яапген Карелс.

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