Две картины Рембрандта нашли спустя 200 лет

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Об этом пишет RTVI со ссылкой на зарубежные СМИ.
Представитель аукционного дома Christie’s сообщил, что эксперты не сразу узнали произведения Рембрандта, так как они не изучались и отсутствовали в литературе.
Портреты будут выставлены на продажу в Лондоне в июле текущего года. Их оценочная стоимость составляет от £5 до £8 млн. Часть неизвестных подробностей истории картин связана с изображенными на них персонами - Яном Виллемсом ван дер Плуймом и его супругой Яапген Карелс.