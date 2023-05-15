Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 18:42

Updated Сегодня, 18:42

Изображение материала

Девятиклассники-отличники из белгородского приграничья получат красные аттестаты

15 мая 2023, 17:07
Фото: 1MI
Такое решение приняли в Минпросвещения России, сообщил Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 15 мая сообщил на своей странице в соцсетях, что девятиклассники из приграничья, которые закончили школу с отличием, всё-таки получат красные аттестаты. Такое решение принял министр просвещения России Сергей Кравцов.

Только что проговорил с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Он пошёл навстречу и принял решение о том, чтобы теперь наши девятиклассники из приграничных районов, которые отлично закончили школу, получили красный аттестат. Было много переживаний, но вопрос решили.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что девятиклассники на дистанционном обучении в этом учебном году закончат школу без сдачи ОГЭ, поэтому всем без исключения ученикам должны были выдать обычные синие аттестаты. Такое решение возмутило многих родителей, чьи дети заканчивают школу с отличием: им должны были выдать красные аттестаты. Некоторые из родителей даже обращались с этой проблемой к главе региона.

Белгородские отличники не получат красные аттестаты без экзаменов
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские ученики 9-х классов рискуют остаться без красных аттестатовБелгородцы теперь могут задать вопросы о порядке сдачи ЕГЭ и ОГЭ по номеру 122Стало известно, какие школьники не будут писать ОГЭ в Белгородской областиГладков опроверг слухи о проведении ОГЭ под другим названием в очном формате
#Александра Склярова#Аттестат#Аттестат с отличием#Девятиклассники#Образование#Школьники#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Оплачивайте электроэнергию через СБП!
Сегодня, 14:25
Питерские Фуглаевы из Белгорода: кто владеет землёй на месте камышитового завода
Сегодня, 14:13
От «А» до «М»: сколько первоклассников будут набирать в школы Белгородской области
Сегодня, 14:49
Владельцы Белгородской области. Губернатор Гладков
Сегодня, 12:56
Пострадавшие от обстрелов белгородцы получат выплаты от российского Красного Креста
Сегодня, 14:42