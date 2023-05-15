Девятиклассники-отличники из белгородского приграничья получат красные аттестаты

Напомним, что девятиклассники на дистанционном обучении в этом учебном году закончат школу без сдачи ОГЭ, поэтому всем без исключения ученикам должны были выдать обычные синие аттестаты. Такое решение возмутило многих родителей, чьи дети заканчивают школу с отличием: им должны были выдать красные аттестаты. Некоторые из родителей даже обращались с этой проблемой к главе региона.