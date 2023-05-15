Девятиклассники-отличники из белгородского приграничья получат красные аттестаты

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 15 мая сообщил на своей странице в соцсетях, что девятиклассники из приграничья, которые закончили школу с отличием, всё-таки получат красные аттестаты. Такое решение принял министр просвещения России Сергей Кравцов.
Только что проговорил с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Он пошёл навстречу и принял решение о том, чтобы теперь наши девятиклассники из приграничных районов, которые отлично закончили школу, получили красный аттестат. Было много переживаний, но вопрос решили.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что девятиклассники на дистанционном обучении в этом учебном году закончат школу без сдачи ОГЭ, поэтому всем без исключения ученикам должны были выдать обычные синие аттестаты. Такое решение возмутило многих родителей, чьи дети заканчивают школу с отличием: им должны были выдать красные аттестаты. Некоторые из родителей даже обращались с этой проблемой к главе региона.