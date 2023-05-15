Четвёртый обстрел за день: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

Это как минимум четвёртый обстрел Белгородской области с утра. При этом в трёх случаях под огнём был Шебекинский горокруг. С утра понедельника ВСУ обстреляли Шебекино, Муром и Терезовку в Шебекинском горокруге. Досталось также селу Сподарюшино в Грайворонском горокруге.