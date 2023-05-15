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Четвёртый обстрел за день: ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

15 мая 2023, 11:18
Фото: Bel.ru

Терезовка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ

Об опасности предупреждает МЧС. Это четвёртый обстрел с утра и третий населённый пункт в Шебекинском горокруге, оказавшийся под огнём.
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Обстрел

15 мая ВСУ обстреляли Терезовку в Шебекинском горокруге. Об этом говорится в рассылке РСЧС.

Это как минимум четвёртый обстрел Белгородской области с утра. При этом в трёх случаях под огнём был Шебекинский горокруг. С утра понедельника ВСУ обстреляли Шебекино, Муром и Терезовку в Шебекинском горокруге. Досталось также селу Сподарюшино в Грайворонском горокруге.

Помимо этого, ВСУ открыли огонь по Курской области. Пострадали жители Рыльского района — около 600 человек на время остались без света.

Около 600 человек остались без света после обстрела курского приграничья
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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Терезовка#Инна Рогова
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