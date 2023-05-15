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Бывших сотрудников белгородского отделения Соцфонда обвиняют в получении взятки

15 мая 2023, 17:45
Фото: 1MI
В марте 2022 года два сотрудника получили взятку в размере 100 тысяч рублей, сообщили в региональном Следкоме.
Сюжет
Взятка

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, бывших сотрудников Белгородского регионального отделения Фонда социального страхования обвинили в получении взятки в значительном размере.

В ходе расследования выяснилось, что на момент преступления обвиняемые занимали должность главных специалистов-ревизоров отдела проверок в белгородском отделении ФСС.

В марте 2022 года белгородцы попали в состав группы, которая занималась проверкой предоставляемых страхователем документов. В ходе такой выездной проверки обвиняемые обнаружили нарушения, за которые предусмотрены большие штрафные санкции. Однако один из мужчин захотел решить проблему без штрафа и предложил юридическому лицу «замять дело» за денежное вознаграждение. Такое решение проблем юрлицо вполне устроило, и он согласился.

16 марта второй из мужчин составил справки о результатах выездной проверки, а уже 18 числа мужчины встретились в одном из кафе Белгорода, где и была передана взятка в размере 100 тысяч рублей.

Теперь двух экс-сотрудников белгородского отделения Соцфонда обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5, ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Им грозит штраф в размере от двух миллионов до четырёх миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Уголовное дело направили в суд на рассмотрение.

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#Александра Склярова#Взятка#Преступления#Коррупция.взятка#Белгородская область
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