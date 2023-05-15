Бывших сотрудников белгородского отделения Соцфонда обвиняют в получении взятки

В марте 2022 года белгородцы попали в состав группы, которая занималась проверкой предоставляемых страхователем документов. В ходе такой выездной проверки обвиняемые обнаружили нарушения, за которые предусмотрены большие штрафные санкции. Однако один из мужчин захотел решить проблему без штрафа и предложил юридическому лицу «замять дело» за денежное вознаграждение. Такое решение проблем юрлицо вполне устроило, и он согласился.