Бывших сотрудников белгородского отделения Соцфонда обвиняют в получении взятки

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, бывших сотрудников Белгородского регионального отделения Фонда социального страхования обвинили в получении взятки в значительном размере.
В ходе расследования выяснилось, что на момент преступления обвиняемые занимали должность главных специалистов-ревизоров отдела проверок в белгородском отделении ФСС.
В марте 2022 года белгородцы попали в состав группы, которая занималась проверкой предоставляемых страхователем документов. В ходе такой выездной проверки обвиняемые обнаружили нарушения, за которые предусмотрены большие штрафные санкции. Однако один из мужчин захотел решить проблему без штрафа и предложил юридическому лицу «замять дело» за денежное вознаграждение. Такое решение проблем юрлицо вполне устроило, и он согласился.
16 марта второй из мужчин составил справки о результатах выездной проверки, а уже 18 числа мужчины встретились в одном из кафе Белгорода, где и была передана взятка в размере 100 тысяч рублей.
Теперь двух экс-сотрудников белгородского отделения Соцфонда обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5, ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Им грозит штраф в размере от двух миллионов до четырёх миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет.
Уголовное дело направили в суд на рассмотрение.