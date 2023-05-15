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Бригады скорой помощи в белгородском приграничье получили бронежилеты и каски

15 мая 2023, 07:09
Фото: 1MI
Все бригады скорой обеспечили необходимым обмундированием, сообщил глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров. Ранее медики жаловались на недостаточную защиту.

Глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров заявил, что сотрудников СМП в Шебекино полностью обеспечили касками и бронежилетами. Ранее медики жаловались на отсутствие необходимых средств защиты.

Ситуацию Жиров прокомментировал по итогам работы в выездной бригаде СМП Шебекинской подстанции.

«Ребята немного робеют, но это пройдёт. Бронежилетами и касками обеспечены все бригады, настроение боевое, а значит, всё будет отлично», — написал главврач скорой помощи.

Также Жиров поблагодарил власти за согласование инициативы о выплатах водителям скорых за участие в оказании помощи пострадавшим в ходе СВО.

Ранее сообщалось, что шебекинские медики жаловались на отсутствие бронированной машины и необходимого числа бронежилетов. По словам сотрудников скорых, на обстрелы приходится выезжать в «пластмассовых „Газелях“».

Напомним, что после жалоб власти пообещали разобраться с нехваткой бронезащиты для медиков. Ситуацию губернатор Вячеслав Гладков назвал недоработкой со стороны белгородского минздрава.

Фото: страница Алексея Жирова ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекино#Алексей Жиров#Вячеслав Гладков#Медицина#Скорая помощь#Скорая#Жалобы#Бронежилеты#Каски#СВО
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