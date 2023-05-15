Бригады скорой помощи в белгородском приграничье получили бронежилеты и каски

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров заявил, что сотрудников СМП в Шебекино полностью обеспечили касками и бронежилетами. Ранее медики жаловались на отсутствие необходимых средств защиты.
Ситуацию Жиров прокомментировал по итогам работы в выездной бригаде СМП Шебекинской подстанции.
«Ребята немного робеют, но это пройдёт. Бронежилетами и касками обеспечены все бригады, настроение боевое, а значит, всё будет отлично», — написал главврач скорой помощи.
Также Жиров поблагодарил власти за согласование инициативы о выплатах водителям скорых за участие в оказании помощи пострадавшим в ходе СВО.
Ранее сообщалось, что шебекинские медики жаловались на отсутствие бронированной машины и необходимого числа бронежилетов. По словам сотрудников скорых, на обстрелы приходится выезжать в «пластмассовых „Газелях“».
Напомним, что после жалоб власти пообещали разобраться с нехваткой бронезащиты для медиков. Ситуацию губернатор Вячеслав Гладков назвал недоработкой со стороны белгородского минздрава.