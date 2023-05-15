«Белогорье» стало пятой командой страны

Команды в серии обменивались победами — хозяева брали верх. Это была бы хорошая примета для «Белогорья», но последний матч игрался в Москве на арене ВК «Динамо» и «львы» здесь были ещё более номинальными хозяевами, чем в Туле, где провели львиную долю «домашних» матчей.