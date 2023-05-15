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«Белогорье» стало пятой командой страны

15 мая 2023, 14:33
Фото: группа "Белогорья" в ВК
В решающем поединке серии за пятое место белгородские «львы» уверенно переиграли «Динамо-ЛО».

Команды в серии обменивались победами — хозяева брали верх. Это была бы хорошая примета для «Белогорья», но последний матч игрался в Москве на арене ВК «Динамо» и «львы» здесь были ещё более номинальными хозяевами, чем в Туле, где провели львиную долю «домашних» матчей.

Впрочем, примета сработала. В первой партии белгородские волейболисты добились отрыва в четыре очка уже в начале — 10:5. Соперник сумел лишь немного сократить отставание, итог партии 25:22.

Во втором игровом отрезке повели уже «динамовцы», но Заболотников при поддержке Порошина и эйса Сподобца счёт сравняли. Равная борьба перешла в продолжительную концовку партии, где удачливее оказались белгородцы — 30:28.

Эта победа вдохновила «Белогорье» на скорейшее завершение этого матча, а вместе с ним — и всего сезона. В третьем сете преимущество «львов» было подавляющим — 25:14 и 3:0 по партиям. Лучшим по очкам стал Аль Хачдади — 18, Павел Тетюхин добавил в победную копилку 14 баллов, Илья Сподобец — 13.

«Белогорье» заняло в этом непростом сезоне волейбольной суперлиги пятое место.

 

«Белогорье» уступило в четвёртом матче серии за пятое место
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#Евгений Грицков#Вк белогорье#Волейбол#Суперлига#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Москва
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