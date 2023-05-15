«Белогорье» стало пятой командой страны

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Команды в серии обменивались победами — хозяева брали верх. Это была бы хорошая примета для «Белогорья», но последний матч игрался в Москве на арене ВК «Динамо» и «львы» здесь были ещё более номинальными хозяевами, чем в Туле, где провели львиную долю «домашних» матчей.
Впрочем, примета сработала. В первой партии белгородские волейболисты добились отрыва в четыре очка уже в начале — 10:5. Соперник сумел лишь немного сократить отставание, итог партии 25:22.
Во втором игровом отрезке повели уже «динамовцы», но Заболотников при поддержке Порошина и эйса Сподобца счёт сравняли. Равная борьба перешла в продолжительную концовку партии, где удачливее оказались белгородцы — 30:28.
Эта победа вдохновила «Белогорье» на скорейшее завершение этого матча, а вместе с ним — и всего сезона. В третьем сете преимущество «львов» было подавляющим — 25:14 и 3:0 по партиям. Лучшим по очкам стал Аль Хачдади — 18, Павел Тетюхин добавил в победную копилку 14 баллов, Илья Сподобец — 13.
«Белогорье» заняло в этом непростом сезоне волейбольной суперлиги пятое место.