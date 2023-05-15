Белгородцам предложили выбрать благоустройство аллеи из двух одинаковых вариантов

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Белгородцам предлагают проголосовать за дизайн-проект благоустройства аллеи по проспекту Ватутина. Член общественного совета при минтрансе региона Константин Кошкин обратил внимание на ситуацию и поинтересовался, как можно выбрать из двух идентичных вариантов, поскольку на главную страницу обоих проектов прикрепили одинаковые изображения.
Сложившуюся ситуацию в мэрии назвали «недопониманием». Городские власти попытались объяснить проблемы с визуализацией проекта аллеи.
Согласно сообщению администрации, концепцию благоустройства указанного объекта разработало управление архитектуры и градостроительства. По проекту планируются установка малых архитектурных форм в едином стилистическом решении, тротуарное мощение, обустройство велопешеходных связей. Однако не обошлось без проблем.
«При внесении информации на единую федеральную платформу произошёл сбой в интеграции данных. Сейчас специалисты пытаются исправить ситуацию», — заявили в мэрии.
Архитекторы в итоге рассказали, в чём состоит отличие предлагаемых дизайн-проектов. В первом случае в основе концепции лежит молекула — мельчайшая частица, образованная из двух или более связанных атомов. Подобная ассоциация возникла в связи с функциональными особенностями сквера, который связывает несколько зон. МАФы, навесы и плиточное мощение создали по принципу молекулярной структуры.
Во втором же случае идеей проекта стала жидкость. Проект отличается от первого своей лаконичностью. В нём используются круглые светопрозрачные навесы, МАФы и опоры освещения, прямые линии тротуарного мощения и контрастные монохромные цвета.
«В целом сейчас стоит задача выбрать идею, но не точные планировочные решения. Исправляем ситуацию — показываем оба дизайн-проекта. А по итогам голосования архитекторы представят выбранный проект со всеми деталями», — заключили в горадминистрации.
Однако даже после объяснения властей к проектам остаются вопросы. На это обратил внимание Telegram-канал «Белгород. Инсайды». Как оказалось, изображения, использованные при визуализации концепций, легко можно найти в интернете.
К слову, одинаковые картинки на сайте с голосованием за проекты до сих пор не убрали.