Белгородцам предложили выбрать благоустройство аллеи из двух одинаковых вариантов

Архитекторы в итоге рассказали, в чём состоит отличие предлагаемых дизайн-проектов. В первом случае в основе концепции лежит молекула — мельчайшая частица, образованная из двух или более связанных атомов. Подобная ассоциация возникла в связи с функциональными особенностями сквера, который связывает несколько зон. МАФы, навесы и плиточное мощение создали по принципу молекулярной структуры.