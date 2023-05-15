Белгородская область потеряла позиции в рейтинге социально-экономического развития

Воронежская область закрывает топ-20 регионов в рейтинге социально-экономического развития. Что касается других регионов Центрального Черноземья, то позиции Липецкой области также ухудшились — 27-е место после 20-го. Позиции потеряла и Курская область, которая стала 35-й после 29-го места. Тамбовская область оказалась 60-й. По итогам 2021 года регион был 55-м.