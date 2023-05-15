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Белгородская область потеряла позиции в рейтинге социально-экономического развития

15 мая 2023, 10:44
Фото: 1MI
Результаты региона снизились сразу на девять позиций. Белгородскую по итогам 2022 года обошла соседняя Воронежская область, следует из данных рейтинга, опубликованного РИА «Новости».
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Рейтинг

Результаты Белгородской области по социально-экономическому развитию снизились. Регион потерял сразу девять позиций и перешёл с 12-го места среди российских регионов на 21-е. Белгородчину среди регионов Центрального Черноземья обошла Воронежская область.

Как следует из данных рейтинга, Белгородская область в прошлом году набрала 57,089 балла. В 2021 году показатель равнялся 62,981 балла.

Воронежская область закрывает топ-20 регионов в рейтинге социально-экономического развития. Что касается других регионов Центрального Черноземья, то позиции Липецкой области также ухудшились — 27-е место после 20-го. Позиции потеряла и Курская область, которая стала 35-й после 29-го места. Тамбовская область оказалась 60-й. По итогам 2021 года регион был 55-м.

Белгородская область попала в третью десятку рейтинга устойчивых регионов
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Рейтинг#Социально-экономическое развитие#Экономика
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