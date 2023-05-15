Белгородки оформляли на себя кредиты и отдавали покупки мошеннику

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:04
Updated Сегодня, 20:04
Белгородец по фамилии Сысоев знакомился с женщинами в социальных сетях и на сайтах знакомств, старался втереться к ним в доверие, а затем просил оформить кредитные договоры на покупку дорогой техники или электроники. Он обещал, что женщины смогут заработать деньги на возвращении купленных товаров обратно в магазин. Кроме того, мужчина часто занимал у потерпевших деньги, которые так и не вернул.
Как отметили в пресс-службе суда, обвиняемый знал, что белгородки находятся в сложной жизненной ситуации: у кого-то был невысокий заработок или кредит, а кто-то самостоятельно воспитывал детей. Однако мошенника это не остановило.
В августе 2021 года мужчина убедил девушку приобрести холодильник за 61 999 рублей и ноутбук стоимостью 55 999 рублей, пообещав, что она получит 10% дохода от оформленных на её имя кредитов. Чуть позже девушка одолжила ему 70 тысяч рублей и оформила на себя две кредитные карты, которыми затем пользовался обвиняемый. Всего же белгородка отдала мужчине 197 498 рублей.
Ещё одна женщина таким же образом одолжила Сысоеву 10 тысяч рублей и приобрела в кредит смартфон за 89 999 рублей и телевизор за 96 789 рублей. За всё время их общения девушка потеряла 195 788 рублей.
Третья белгородка перевела Сысоеву 59 тысяч рублей, потому что он обещал оформить на неё фирму по строительству. Своего знакомого мошенник тоже всячески уговаривал скинуть деньги и получил от него 64 тысячи рублей.
Приговором Старооскольского городского суда белгородца признали виновным в 13 эпизодах мошенничества и двух эпизодах кражи. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев.