Белгородки оформляли на себя кредиты и отдавали покупки мошеннику

Белгородец по фамилии Сысоев знакомился с женщинами в социальных сетях и на сайтах знакомств, старался втереться к ним в доверие, а затем просил оформить кредитные договоры на покупку дорогой техники или электроники. Он обещал, что женщины смогут заработать деньги на возвращении купленных товаров обратно в магазин. Кроме того, мужчина часто занимал у потерпевших деньги, которые так и не вернул.