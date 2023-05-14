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Жительница Старого Оскола попала на «Поле чудес»

14 мая 2023, 15:50
Фото: "Первый канал"
Лариса Юрьевна привезла ведущему программы на "Первом канале" Леониду Якубовичу подарок из родного города и прочитала небольшое стихотворение. Но забрать суперприз жительнице Белгородской области не удалось.

Жительница Старого Оскола Лариса Юрьевна попытала удачу в популярном телешоу «Поле чудес». В первый раз выиграть букву в слове у белгородки получилось, но дальше дело не пошло.

Ведущему программы «Поле чудес» Леониду Якубовичу из Белгородской области Лариса привезла необычный подарок — огромного шоколадного зайца. Но привезти самой подарок обратно, в Старый Оскол, женщине не удалось.

Лариса рассказала о себе, что раньше она работала в школе учителем математики, преподавала алгебру и геометрию. Теперь же жительница Старого Оскола занимается видеосъёмкой — снимает детские утренники. 

Видео: "Первый канал"
Белгородка выиграла новогоднее «Поле чудес»
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#Артем Черненко#Новости Старого Оскола#Леонид Якубович#Поле чудес#Телепрограмма#Шоу#Общество#Старый Оскол#Видео
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