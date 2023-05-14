Жительница Старого Оскола попала на «Поле чудес»

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Жительница Старого Оскола Лариса Юрьевна попытала удачу в популярном телешоу «Поле чудес». В первый раз выиграть букву в слове у белгородки получилось, но дальше дело не пошло.
Ведущему программы «Поле чудес» Леониду Якубовичу из Белгородской области Лариса привезла необычный подарок — огромного шоколадного зайца. Но привезти самой подарок обратно, в Старый Оскол, женщине не удалось.
Лариса рассказала о себе, что раньше она работала в школе учителем математики, преподавала алгебру и геометрию. Теперь же жительница Старого Оскола занимается видеосъёмкой — снимает детские утренники.