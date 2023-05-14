За сутки двое пешеходов оказались под колёсами «Хендай Солярис»

В этот же вечер в Старооскольском горокруге водитель 36 лет на Hyundai Solaris сбил в мрк. Макаренко 51-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но делала это на запрещающий сигнал светофора. Оскольчанка травмировалась.