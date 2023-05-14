За сутки двое пешеходов оказались под колёсами «Хендай Солярис»

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Вчера, 13 мая, на дорогах Белгородской области произошло сразу четыре ДТП с пострадавшими. Мы уже писали о пассажирке, которая упала в салоне автобуса и получила травмы.
В этот же вечер в Старооскольском горокруге водитель 36 лет на Hyundai Solaris сбил в мрк. Макаренко 51-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но делала это на запрещающий сигнал светофора. Оскольчанка травмировалась.
Этой же ночью автомобиль той же марки наехал на 61-летнего мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. За рулём был 28-летний водитель. Пешеход получил телесные повреждения. Авария произошла в Шебекинском городском округе.
Вечером в субботу на ул. Вишневой пос. Таврово 34-летний водитель на ВАЗ- 2104 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди мотоблоком «Champion». 37-летний водитель последнего получил телесные повреждения, уточнили в ГИБДД.