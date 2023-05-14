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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

За сутки двое пешеходов оказались под колёсами «Хендай Солярис»

14 мая 2023, 14:35

В ДТП на белгородских дорогах за сутки пострадали два пешехода и один водитель

Травмы получили 61-летний мужчина, 51-летняя женщина и 37-летний водитель мотоблока.
Сюжет
ДТП

Вчера, 13 мая, на дорогах Белгородской области произошло сразу четыре ДТП с пострадавшими. Мы уже писали о пассажирке, которая упала в салоне автобуса и получила травмы.

В белгородском автобусе снова травмировался пассажир
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В этот же вечер в Старооскольском горокруге водитель 36 лет на Hyundai Solaris сбил в мрк. Макаренко 51-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но делала это на запрещающий сигнал светофора. Оскольчанка травмировалась.

Этой же ночью автомобиль той же марки наехал на 61-летнего мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. За рулём был 28-летний водитель. Пешеход получил телесные повреждения. Авария произошла в Шебекинском городском округе.

Вечером в субботу на ул. Вишневой пос. Таврово 34-летний водитель на ВАЗ- 2104 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди мотоблоком «Champion». 37-летний водитель последнего получил телесные повреждения, уточнили в ГИБДД.

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#Татьяна Алексютина#ДТП#Пешеход#Водитель#Пострадавшие#Иномарка#Белгородская область#Происшествия
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