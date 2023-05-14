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ВСУ сбросили боеприпас на консервный завод в Брянской области

14 мая 2023, 07:21
Фото: 1MI
беспилотник

Украина нанесла удар по консервному заводу в Брянской области

Здание Консервсушпрода пострадало от атаки беспилотника. О происшествии ночью 13 мая сообщил губернатор Александр Богомаз.
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СВО

«Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе», — написал в своём Telegram-канале в субботу в 23:53 глава Брянской области. На место прибыли оперативные службы.

ВСУ сбросили на консервный завод боеприпас, который повредил крышу предприятия. Однако, по данным Богомаза, пострадавших в результате ЧП нет.

Днём той же субботы в Сети появились кадры крушения вертолёта в Брянской области. Позже стало известно, что в регионе произошло крушение двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35. Пилоты погибли. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Однако власти подтвердили падение лишь одного судна.

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