ВСУ сбросили боеприпас на консервный завод в Брянской области

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:33
«Украинский беспилотник атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе», — написал в своём Telegram-канале в субботу в 23:53 глава Брянской области. На место прибыли оперативные службы.
ВСУ сбросили на консервный завод боеприпас, который повредил крышу предприятия. Однако, по данным Богомаза, пострадавших в результате ЧП нет.
Днём той же субботы в Сети появились кадры крушения вертолёта в Брянской области. Позже стало известно, что в регионе произошло крушение двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35. Пилоты погибли. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Однако власти подтвердили падение лишь одного судна.