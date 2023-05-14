ВСУ сбросили боеприпас на консервный завод в Брянской области

Днём той же субботы в Сети появились кадры крушения вертолёта в Брянской области. Позже стало известно, что в регионе произошло крушение двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35. Пилоты погибли. Об этом сообщил «Коммерсантъ». Однако власти подтвердили падение лишь одного судна.