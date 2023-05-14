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В Шебекино произошли обстрел и пожар

14 мая 2023, 20:02
Фото: Telegram-канал "ШО Шебекино"
Связано ли это между собой — пока неизвестно. Многие шебекинцы не слышали шума.
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СВО

Поздним вечером 14 мая Шебекино обстреляли со стороны Украины. Местные жители получили СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Несмотря на то, что не все шебекинцы услышали громкие звуки, поступают сообщения о сильном пожаре в городе на неизвестном объекте.

Информации о том, связано ли возгорание с обстрелом, нет. Предварительно, согласно некоторым Telegram-каналам, горит дом.

Ранее мы писали, что в это воскресенье Белгородскую область обстреляли минимум четыре раза. Теперь пять. В Шебекинском округе удар 14 мая пришёлся и на Муром.

Фото: Telegram-канал "ШО Шебекино"
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#Артем Черненко#Шебекино#СВО#Происшествия#Обстрел ВСУ#Пожар#Чп
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