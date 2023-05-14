В Шебекино произошли обстрел и пожар

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:20
Updated Сегодня, 20:20
Поздним вечером 14 мая Шебекино обстреляли со стороны Украины. Местные жители получили СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Несмотря на то, что не все шебекинцы услышали громкие звуки, поступают сообщения о сильном пожаре в городе на неизвестном объекте.
Информации о том, связано ли возгорание с обстрелом, нет. Предварительно, согласно некоторым Telegram-каналам, горит дом.
Ранее мы писали, что в это воскресенье Белгородскую область обстреляли минимум четыре раза. Теперь пять. В Шебекинском округе удар 14 мая пришёлся и на Муром.