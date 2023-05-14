В Шебекино произошли обстрел и пожар

Поздним вечером 14 мая Шебекино обстреляли со стороны Украины. Местные жители получили СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Несмотря на то, что не все шебекинцы услышали громкие звуки, поступают сообщения о сильном пожаре в городе на неизвестном объекте.