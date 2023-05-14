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В белгородском автобусе снова травмировался пассажир

14 мая 2023, 13:19
Фото: ГИБДД по Белгородской области

Белгородка получила травмы из-за резкого торможения автобуса

Пострадала пассажирка 77 лет. По какой причине водитель решил экстренно затормозить, в ГИБДД не уточнили.

Про падение пассажиров общественного транспорта в Белгородской области сообщают нередко. 13 мая это снова произошло.

Днём, около 10:25, водитель 46 лет за рулём ЛиАЗа экстренно затормозил. По какой причине, в ГИБДД по региону не уточнили. Однако от резкого торможения в салоне автобуса упала женщина.

77-летняя белгородка получила травмы. Происшествие произошло на проспекте Б. Хмельницкого в Белгороде, в районе дома №182.

В прошлом году, напомним, из-за падения женщины в салоне общественного транспорта водителя собирались лишить прав. Правда, тогда причина была в том, что маршрутчик превысил скорость, когда проезжал искусственную неровность.

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#Автобус#Общественный транспорт#Пассажир#Упала#Водитель#Гибдд#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Татьяна Алексютина
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