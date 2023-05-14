В белгородском автобусе снова травмировался пассажир

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Про падение пассажиров общественного транспорта в Белгородской области сообщают нередко. 13 мая это снова произошло.
Днём, около 10:25, водитель 46 лет за рулём ЛиАЗа экстренно затормозил. По какой причине, в ГИБДД по региону не уточнили. Однако от резкого торможения в салоне автобуса упала женщина.
77-летняя белгородка получила травмы. Происшествие произошло на проспекте Б. Хмельницкого в Белгороде, в районе дома №182.
В прошлом году, напомним, из-за падения женщины в салоне общественного транспорта водителя собирались лишить прав. Правда, тогда причина была в том, что маршрутчик превысил скорость, когда проезжал искусственную неровность.