Украинские брошенки, обращение к Путину и созвон с директором «Бригантины Белогорья»

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Белгороду и своих машин-брошенок хватало, а тут ещё «соседи» добавили проблем. После пребывания беженцев в пункте временного размещения нашли оставленные ими же машины. Коллекция интересная — от иномарок до отечественных авто. Подробнее и с фото — тут.
Жители Белгородской области вышли сегодня на митинг, чтобы обсудить поправки в ФЗ 498 «Об ответственном обращении с животными», подписать обращение к президенту РФ и записать видеообращение. Чего они хотят и против чего выступают — в нашей публикации и в их видео.
Директором санатория в Крыму, переданного Белгородской области, стал Станислав Салий. Как он связан с украинской налоговой, компанией «Сталкер Донецк» и её соучредителем, находящимся якобы на западе Украины? Рассказываем в материале Бел.Ру.