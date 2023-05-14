Украинские брошенки, обращение к Путину и созвон с директором «Бригантины Белогорья»

Жители Белгородской области вышли сегодня на митинг, чтобы обсудить поправки в ФЗ 498 «Об ответственном обращении с животными», подписать обращение к президенту РФ и записать видеообращение. Чего они хотят и против чего выступают — в нашей публикации и в их видео.

