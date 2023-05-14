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Украинские брошенки, обращение к Путину и созвон с директором «Бригантины Белогорья»

14 мая 2023, 15:50
Фото: Bel.ru
Какими новостями жили белгородцы 14 мая, читайте в нашем материале.

На кого же ты меня покинул

Белгороду и своих машин-брошенок хватало, а тут ещё «соседи» добавили проблем. После пребывания беженцев в пункте временного размещения нашли оставленные ими же машины. Коллекция интересная — от иномарок до отечественных авто. Подробнее и с фото — тут.

Против эвтаназии, но за государственные приюты

Жители Белгородской области вышли сегодня на митинг, чтобы обсудить поправки в ФЗ 498 «Об ответственном обращении с животными», подписать обращение к президенту РФ и записать видеообращение. Чего они хотят и против чего выступают — в нашей публикации и в их видео.

Учредитель-то ненастоящий!

Директором санатория в Крыму, переданного Белгородской области, стал Станислав Салий. Как он связан с украинской налоговой, компанией «Сталкер Донецк» и её соучредителем, находящимся якобы на западе Украины? Рассказываем в материале Бел.Ру.

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