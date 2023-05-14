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У белгородцев просят раритетные кубки и постеры для выставки к юбилею Минспорта РФ

14 мая 2023, 07:56
Фото: УФКС администрации Белгорода

Белгородцев просят поделиться раритетом для выставки к юбилею Минспорта РФ

Выставку организует управление по физической культуре и спорту Белгорода. Горожан просят поделиться экспонатами — постерами, наградами, кубками, различной символикой со спортивных мероприятий времён СССР.

В Белгороде столетие образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта отметят выставкой «Про100 Спорт». Пока её наполняют экспонатами и просят горожан поучаствовать:

«Если вы обладаете какими-либо раритетными предметами со спортивных мероприятий прошлого века и считаете, что они тоже достойны выставки — мы будем рады представить и ваши раритеты тоже, а после выставки вернуть вам их обратно в целости и сохранности».

Поделиться постерами, наградами, кубками, различной символикой со спортивных мероприятий прошлого можно до 19 мая в УФКС администрации Белгорода по адресу: ул. Николая Чумичова, 30Б (2 этаж). Всё, что принесут белгородцы, покажут в культурном центре «Октябрь».

#Татьяна Алексютина#Выставка#Управление физкультуры и спорта#Минспорт РФ#КЦ Октябрь#Раритет#Культура#Новости Белгорода#Белгород
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