Посадить дерево и вырастить сына: аллея новорождённых пополнилась яблонями

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Около десяти лет назад в Белгородской области появилась традиция — высаживать деревья в честь родившегося ребёнка. Прямо как в популярном изречении про необходимость построить дом, посадить дерево и вырастить сына.
Деревья, независимо от половой принадлежности малыша, белгородские родители сажают коллективно на Аллее новорождённых. В посёлке Чернянка, к примеру, аллею пополнилась 42 саженцами яблонь, рассказали в областном правительстве. Все деревья разные — на одних красуются ленточки, привязанные родителями малышей, под другими стоят таблички с именами ещё совсем маленьких белгородцев.
На мероприятие пришли не только родители с детьми, но и бабушки, дедушки, друзья семей и те, кто не мог принять участие в высадке деревьев в предыдущие годы.