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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Посадить дерево и вырастить сына: аллея новорождённых пополнилась яблонями

14 мая 2023, 12:27

В Белгородской области стало больше малышей и саженцев на Аллее новорождённых

Высадить яблони в честь рождения новых белгородцев пришли их родители, бабушки, дедушки и друзья семей. На каждом дереве свой отличительный знак — ленточка или табличка.
Сюжет
Дети

Около десяти лет назад в Белгородской области появилась традиция — высаживать деревья в честь родившегося ребёнка. Прямо как в популярном изречении про необходимость построить дом, посадить дерево и вырастить сына.

Деревья, независимо от половой принадлежности малыша, белгородские родители сажают коллективно на Аллее новорождённых. В посёлке Чернянка, к примеру, аллею пополнилась 42 саженцами яблонь, рассказали в областном правительстве. Все деревья разные — на одних красуются ленточки, привязанные родителями малышей, под другими стоят таблички с именами ещё совсем маленьких белгородцев.

На мероприятие пришли не только родители с детьми, но и бабушки, дедушки, друзья семей и те, кто не мог принять участие в высадке деревьев в предыдущие годы.

В Чернянском районе посадили две аллеи новорождённых
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#Татьяна Алексютина#Аллея новорождённых#Родители#Дети#Посадить дерево#Общество#Белгородская область
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