От «Мерседеса» до «Таврии»: украинские беженцы бросили свои машины в Белгороде

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В Белгородской области после начала спецоперации на Украине открыли несколько пунктов временного размещения, в том числе мобильных. Один из ПВР заработал на базе АСК «Вираж». По данным на март 2023 года, через пункты временного размещения в регионе прошли 7,5 тыс. вынужденных переселенцев с территорий соседнего государства, ЛНР и ДНР.
Однако не все после переезда из ПВР забрали своё имущество. Некоторые беженцы бросили на территории «Виража» свои автомобили:
О машинах-брошенках рассказали в официальном Telegram-канале ВГА Харьковской области. Владельцев просят забрать свои авто с территории ПВР в течение 30 суток. В противном случае они перейдут в пользование военно-гражданской администрации. Получить свою машину назад владелец сможет лишь при наличии ключей и документов на неё.
Однако через ПВР в Белгородской области прошли не только приезжие, но и жители региона. В пункт временного размещения в апреле попали жители 17 МКД Белгорода из-за извлечения авиабомбы, которая упала при полёте самолета Су-34 ВКС РФ.