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От «Мерседеса» до «Таврии»: украинские беженцы бросили свои машины в Белгороде

14 мая 2023, 14:01
Фото: ВГА Харьковской области в Telegram

Беженцы с Украины бросили свои машины в ПВР в Белгороде

В пункте временного размещения осталось восемь автомобилей после украинских переселенцев. Если в срок их не заберут владельцы, авто перейдут в пользование военно-гражданской администрации Харьковской области.
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Беженцы

В Белгородской области после начала спецоперации на Украине открыли несколько пунктов временного размещения, в том числе мобильных. Один из ПВР заработал на базе АСК «Вираж». По данным на март 2023 года, через пункты временного размещения в регионе прошли 7,5 тыс. вынужденных переселенцев с территорий соседнего государства, ЛНР и ДНР.

Однако не все после переезда из ПВР забрали своё имущество. Некоторые беженцы бросили на территории «Виража» свои автомобили:

  • Daewoo Nexia — госномер отсутствует;
  • Mercedes-Benz S-класс — госномер отсутствует;
  • ВАЗ 21099 — AX 0784 IA;
  • ВАЗ 2104 — BH 0384 BE;
  • Ford Escort — 186-49 XB;
  • ВАЗ 21099 — AX 9642 BM;
  • ЗАЗ Таврия — AX 2486 AC;
  • ВАЗ 2104 — AX 4094 BX.
Фото: ВГА Харьковской области

О машинах-брошенках рассказали в официальном Telegram-канале ВГА Харьковской области. Владельцев просят забрать свои авто с территории ПВР в течение 30 суток. В противном случае они перейдут в пользование военно-гражданской администрации. Получить свою машину назад владелец сможет лишь при наличии ключей и документов на неё.

Однако через ПВР в Белгородской области прошли не только приезжие, но и жители региона. В пункт временного размещения в апреле попали жители 17 МКД Белгорода из-за извлечения авиабомбы, которая упала при полёте самолета Су-34 ВКС РФ.

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