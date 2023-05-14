От «Мерседеса» до «Таврии»: украинские беженцы бросили свои машины в Белгороде

В Белгородской области после начала спецоперации на Украине открыли несколько пунктов временного размещения, в том числе мобильных. Один из ПВР заработал на базе АСК «Вираж». По данным на март 2023 года, через пункты временного размещения в регионе прошли 7,5 тыс. вынужденных переселенцев с территорий соседнего государства, ЛНР и ДНР.