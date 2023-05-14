Летом 450 тренеров будут бесплатно заниматься с белгородцами во дворах

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Летом на 400 спортивных площадок Белгородской области выйдут 450 тренеров. С помощью проекта «Дворовый тренер», в рамках которого с белгородцами будут всё лето бесплатно заниматься спортом, планируют охватить более 50 тысяч детей и взрослых.
Первые занятия традиционно пройдут 1 июня, сообщил Вячеслав Гладков. В Ракитянском районе, к примеру, в посёлке Пролетарский с желающими стать сильнее и здоровее будет заниматься мастер спорта по тхэквондо и инструктор ФОКа «Спартак» Николай Малый. Он проведёт силовые занятия, под его контролем желающие будут заниматься воркаутом.