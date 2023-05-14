Летом 450 тренеров будут бесплатно заниматься с белгородцами во дворах

Первые занятия традиционно пройдут 1 июня, сообщил Вячеслав Гладков. В Ракитянском районе, к примеру, в посёлке Пролетарский с желающими стать сильнее и здоровее будет заниматься мастер спорта по тхэквондо и инструктор ФОКа «Спартак» Николай Малый. Он проведёт силовые занятия, под его контролем желающие будут заниматься воркаутом.