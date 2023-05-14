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Летом 450 тренеров будут бесплатно заниматься с белгородцами во дворах

14 мая 2023, 06:53
Фото: 1MI

450 тренеров будут бесплатно заниматься с белгородцами во дворах с 1 июня

В рамках проекта «Дворовый тренер» планируют приобщить к спорту более 50 тысяч детей и взрослых, заявил губернатор.

Летом на 400 спортивных площадок Белгородской области выйдут 450 тренеров. С помощью проекта «Дворовый тренер», в рамках которого с белгородцами будут всё лето бесплатно заниматься спортом, планируют охватить более 50 тысяч детей и взрослых.

Первые занятия традиционно пройдут 1 июня, сообщил Вячеслав Гладков. В Ракитянском районе, к примеру, в посёлке Пролетарский с желающими стать сильнее и здоровее будет заниматься мастер спорта по тхэквондо и инструктор ФОКа «Спартак» Николай Малый. Он проведёт силовые занятия, под его контролем желающие будут заниматься воркаутом.

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#Татьяна Алексютина#Спорт#Спортивная площадка#Дворовой тренер#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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