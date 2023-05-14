Это противоречит принципам гуманности: как прошёл митинг против эвтаназии животных

«Пусть она и будет называться гуманной, это — убийство животных. Во-первых, нужно понимать, что мы за то, чтобы обеспечить безопасность людям от покусов собак. Так же мы за то, чтобы животные не страдали и не умирали от бездействия людей. От того, что люди выбрасывают животных. Законы существуют, но не во всех регионах они работают. Мы готовы и хотим работать согласно законам. Чтобы каждый житель понимал свою ответственность как за судьбу граждан, так и за наших братьев меньших. Все мы, любители животных, собрались здесь, чтобы показать свою силу», — Мария Чумакова, волонтёр.