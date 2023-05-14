Это противоречит принципам гуманности: как прошёл митинг против эвтаназии животных

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:39
Updated Сегодня, 19:39
В начале собрания волонтёры обратились к властям. По их словам, основная задача встречи — сказать категорическое «нет» эвтаназии, выразить свою гражданскую позицию против поправок в ФЗ 498 «Об ответственном обращении с животными».
«Пусть она и будет называться гуманной, это — убийство животных. Во-первых, нужно понимать, что мы за то, чтобы обеспечить безопасность людям от покусов собак. Так же мы за то, чтобы животные не страдали и не умирали от бездействия людей. От того, что люди выбрасывают животных. Законы существуют, но не во всех регионах они работают. Мы готовы и хотим работать согласно законам. Чтобы каждый житель понимал свою ответственность как за судьбу граждан, так и за наших братьев меньших. Все мы, любители животных, собрались здесь, чтобы показать свою силу», — Мария Чумакова, волонтёр.
Изначально митинг планировался на площади перед домом офицеров, но митингующих перевели в зал.
Волонтёр Юлия Киселёва уже внутри помещения рассказала, что посвятила защите животных 17 лет своей жизни.
«Последние 17 лет я посвятила защите животных, являюсь волонтёром, зоозащитницей, общественным инспекторам в области обращения с животными. Я не могу смотреть на то, как всё достигнутое за 17 лет рушится на моих глазах. Поправки просто противоречат принципам гуманности. Проект является антиконституционным и живодерским. Эвтаназия — это то же самое убийство, и оно не решит проблему. Не будет регулировать численность безнадзорных животных, не избавит от нападения собак на людей, нарушит законы природы, покажет кровожадный пример подрастающему поколению. Я против эвтаназии и против выдачи полномочий регионам самостоятельно вносить изменения в федеральный закон».
На митинге выступали люди и с альтернативной точкой зрения. Но большинство их не поддержало.
«Я очень люблю животных. Я очень люблю, когда дети играют с животными. Но 3 года назад мою 9-летнюю дочь укусила бродячая собака. Она шла из школы. Одноклассники отбивали собаку палками. Ребёнок кричал криком. Кто несёт ответственность за собаку, которая укусила моего ребенка?» — Гредюшкова Елена, руководитель организации «Многодетные мамы Белогорья», член общественной палаты Белгородской области.
«А сколько детей друг друга калечат, вы же не предлагаете убивать детей?» — голос из зала.
В диалог вступили представители власти. На встрече присутствовала Оксана Тарантова, министр общественных коммуникаций области. Она передала слово заместителю губернатора Юлии Щедриной.
«У меня тоже есть животное. Мое личное мнение, как и мнение руководства области — за гуманное отношение к животным. Сегодня в федеральном законе нет разрешения на эвтаназию. У нас больше всего приютов в ЦФО. Они находятся на государственном обеспечении. Мы этим вопросом занимаемся. Безусловно, мы рассматриваем и привлекаем волонтёров, которые занимаются животными».
«В любом случае, среди вас есть специалисты, которые лучше знают, как обращаться с собаками. Поэтому в каждом муниципальном приюте присутствуют волонтёры. Все должны жить дружно и должна быть гармония. Не должно быть раскола у нас в обществе. Убийство животного — это первая агрессия, которая может распространяться дальше на человека. Все люди должны быть добрыми. Людям надо говорить о том, чтобы они не выбрасывали собак. Сегодня главная наша задача — проводить информационно-пропагандистскую работу. Мы за то, чтобы не было немотивированной агрессии как у животных, так и у людей. За гармонию между животными и людьми». – Юлия Щедрина, заместитель губернатора — начальник департамента АПК.
Обсуждались и деньги. От размеров бюджета финансирования приютов, вплоть до зарплаты Юлии Щедриной.
«Мы предлагаем оптимизировать на 10% смету содержания администрации и законодательных собраний — и тогда денег хватит на всех собак», — митингующий в зале.
В конце собрания выстроилась очередь на подпись обращения к президенту РФ. В заключении митингующие также записали видеообращение.