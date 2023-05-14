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Четыре белгородских села попали под обстрел ВСУ за день

14 мая 2023, 17:46
Фото: нейросеть midjourney
Минимум четырежды атаковали Белгородскую область со стороны Украины 14 мая. Официальные подтверждения не поступали.
Сюжет
Обстрел

Воскресенье началось громко — ровно в полночь жители Белгорода и района проснулись от громких звуков в небе. Но тогда белгородцы слышали работу ВС РФ. Ночь была спокойной.

А уже днём жители Волоконовского района и Шебекинского округа начали получать СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Так, около полудня 14 мая сообщалось об обстреле села Тишанка Волоконовского района. Ближе к пяти вечера такие же уведомления стали получать жители хуторов Екатериновка и Шаховка того же муниципалитета. На данный момент последняя атака ВСУ в нашем регионе пришлась на Муром в Шебекинском округе.

Официальная информация о последствиях не поступала. В сети об этом также не упоминалось. Значит, обошлось без повреждений и пострадавших.

Напомним, громко было вечером и в Белгородском районе. Но это связано с плановыми работами по уничтожению боеприпасов.

Будет громко: сегодня пройдёт плановое уничтожение боеприпасов в Белгородском районе
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#Артем Черненко#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Волоконовский район#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС
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