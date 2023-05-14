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Белгородцы записали видеообращение против эвтаназии и подписали обращение к Путину

14 мая 2023, 11:10
Фото: 1MI

«Мы против эвтаназии»: белгородцы записали видеообращение и обратились к Путину

Во время митинга против поправок в ФЗ 498 жители Белгородской области записали видеообращение против жестокого обращения с животными и подписали обращение к президенту РФ.

В воскресенье, 14 мая, активисты, учредители приютов, волонтёры и просто небезразличные к судьбе животных люди собрались в «Доме офицеров» в Белгороде. Здесь проходили жаркие споры между теми, кто выступает за поправки в ФЗ 498 «Об ответственном обращении с животными», и теми, кто против.

Журналист Бел.Ру побывал на месте согласованного митинга и снял видеообращение жителей Белгородкой области, выступающих резко против эвтаназии: "Государство, в котором плохо относятся к животным, всегда будет нищим". Подробнее - в нашем видео.

Видео: Bel.ru
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#Белгород#Бездомные животные#Общество#Эксклюзив#Активисты#Митинг#Видеообращение#Эвтаназия#Владимир Путин#Татьяна Алексютина#Видео#Белгородская область
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