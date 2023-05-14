Белгородцы записали видеообращение против эвтаназии и подписали обращение к Путину

В воскресенье, 14 мая, активисты, учредители приютов, волонтёры и просто небезразличные к судьбе животных люди собрались в «Доме офицеров» в Белгороде. Здесь проходили жаркие споры между теми, кто выступает за поправки в ФЗ 498 «Об ответственном обращении с животными», и теми, кто против.