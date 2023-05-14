Белгородские учёные получили патенты на прогнозирование рака груди

В исследованиях белгородских учёных приняли участие свыше тысячи женщин. Среди них были пациентки областной больницы и местного онкодиспансера. Как заверяют в «БелГУ», разработанные способы прогнозирования не имеют многих недостатков, которые были в более ранних методиках. Так, учёные предлагают менее трудоёмкие способы, без многолетнего наблюдения, при этом с возможностью диагностировать рак на первых стадиях.