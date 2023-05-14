Белгородские учёные получили патенты на прогнозирование рака груди

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
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Updated Сегодня, 16:44
Коллектив учёных университета разработал три способа диагностики риска заболеванием рака молочной железы. Два из них теперь защищены патентами РФ, ещё один зарегистрировали в качестве ноу-хау — этому способствовала оригинальность метода. Молекулярно-генетические данные помогут прогнозировать риски развития онкологии среди женщин.
В исследованиях белгородских учёных приняли участие свыше тысячи женщин. Среди них были пациентки областной больницы и местного онкодиспансера. Как заверяют в «БелГУ», разработанные способы прогнозирования не имеют многих недостатков, которые были в более ранних методиках. Так, учёные предлагают менее трудоёмкие способы, без многолетнего наблюдения, при этом с возможностью диагностировать рак на первых стадиях.
Перед нами стоят задачи расширить арсенал способов диагностики, а именно — получить критерии оценки риска развития рака молочной железы у женщин на основе данных о полиморфных локусах гена ММР-9, и мы с ними успешно справляемся.
Михаил Чурносов, доктор медицинских наук