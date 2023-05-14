Белгородские активисты собрались на митинг против эвтаназии животных

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Днём 14 мая в «Доме офицеров» в Белгороде люди собрались на митинг в защиту животных. Организаторы уточнили, что мероприятие согласовано с мэрией областного центра.
Некоторые активисты пришли на митинг со своими питомцами. Часть собравшихся выступает против поправок в ФЗ 498 «Об ответственном обращении с животными». Другие же выступают резко за эвтаназию, подкрепляя свою точку зрения историями про искусанных бродячими псами детей.