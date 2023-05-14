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Белгородские активисты собрались на митинг против эвтаназии животных

14 мая 2023, 10:09
Фото: Bel.ru

Митинг против эвтаназии животных проходит в Белгороде

Часть собравшихся выступает против эвтаназии животных и поправок в ФЗ 498. Другие же, столкнувшиеся с жестокостью бродячих собак, им противостоят.

Днём 14 мая в «Доме офицеров» в Белгороде люди собрались на митинг в защиту животных. Организаторы уточнили, что мероприятие согласовано с мэрией областного центра.

Некоторые активисты пришли на митинг со своими питомцами. Часть собравшихся выступает против поправок в ФЗ 498 «Об ответственном обращении с животными». Другие же выступают резко за эвтаназию, подкрепляя свою точку зрения историями про искусанных бродячими псами детей.

Видео: Bel.ru
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