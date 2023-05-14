Белгородские активисты собрались на митинг против эвтаназии животных

Некоторые активисты пришли на митинг со своими питомцами. Часть собравшихся выступает против поправок в ФЗ 498 «Об ответственном обращении с животными». Другие же выступают резко за эвтаназию, подкрепляя свою точку зрения историями про искусанных бродячими псами детей.