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Жителей массива в Стрелецком под Белгородом обманули при выдаче участков

12 мая 2023, 21:18
Фото: 1MI
12 мая Вячеслав Гладков в ходе юбилейного 200-го вечернего прямого эфира рассказал о том, когда в Стрелецком-83 под Белгородом появится централизованная канализация. Его ответ расстроил жителей массива.
Отвечаю конкретно: раньше 2025 года централизованной канализации в массиве Стрелецкое-83, к сожалению, не будет. Много лет назад, когда вам выдавали земельные участки, вас обманули.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По словам главы региона, сейчас построить канализацию в жилом массиве невозможно, так как нет ни проектного решения, ни сетей, ни очистных сооружений. Те очистные сооружения, которые есть поблизости, не позволяют подключить к ним массив, так как не позволяет их маленькая мощность.

Поэтому решать проблему власти начнут с подготовки проекта, этим займутся уже в этом году. Затем приступят к прокладке сетей канализации. Параллельно специалисты сделают проект по строительству или расширению очистных сооружений вблизи массива Стрелецкое-83.

Как показывают последние события, это дело тоже непростое — очень сложно воспринимается жителями как самого массива, так и соседних. Поэтому единственный выход — на время делать индивидуальные локальные очистные сооружения, чтобы вводить дома, а мы до 2025 года постараемся эту работу выполнить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, 11 мая в Белгородской области остановили строительство очистных сооружений в Таврово и Никольском из-за массовых протестов местных жителей, которые даже записали видеообращение президенту Владимиру Путину. Для возведения инженерных конструкций власти найдут другие места, более отдалённые от жилых домов.

В Белгородской области остановили строительство очистных сооружений
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#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Стрелецкое#Центральная канализация#Канализация#Проблемы с канализацией#Город
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