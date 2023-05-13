Жителей массива в Стрелецком под Белгородом обманули при выдаче участков

По словам главы региона, сейчас построить канализацию в жилом массиве невозможно, так как нет ни проектного решения, ни сетей, ни очистных сооружений. Те очистные сооружения, которые есть поблизости, не позволяют подключить к ним массив, так как не позволяет их маленькая мощность.