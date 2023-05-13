Жителей массива в Стрелецком под Белгородом обманули при выдаче участков

Posted Сегодня, 21:18
Published Сегодня, 21:18
Modified Сегодня, 21:20
Updated Сегодня, 21:20
Отвечаю конкретно: раньше 2025 года централизованной канализации в массиве Стрелецкое-83, к сожалению, не будет. Много лет назад, когда вам выдавали земельные участки, вас обманули.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По словам главы региона, сейчас построить канализацию в жилом массиве невозможно, так как нет ни проектного решения, ни сетей, ни очистных сооружений. Те очистные сооружения, которые есть поблизости, не позволяют подключить к ним массив, так как не позволяет их маленькая мощность.
Поэтому решать проблему власти начнут с подготовки проекта, этим займутся уже в этом году. Затем приступят к прокладке сетей канализации. Параллельно специалисты сделают проект по строительству или расширению очистных сооружений вблизи массива Стрелецкое-83.
Как показывают последние события, это дело тоже непростое — очень сложно воспринимается жителями как самого массива, так и соседних. Поэтому единственный выход — на время делать индивидуальные локальные очистные сооружения, чтобы вводить дома, а мы до 2025 года постараемся эту работу выполнить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, 11 мая в Белгородской области остановили строительство очистных сооружений в Таврово и Никольском из-за массовых протестов местных жителей, которые даже записали видеообращение президенту Владимиру Путину. Для возведения инженерных конструкций власти найдут другие места, более отдалённые от жилых домов.