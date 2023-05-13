За неделю более 100 белгородских домов и квартир были разрушены при обстрелах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что за прошедшую неделю при обстрелах ВСУ повреждения получили более 100 домов и квартир. Больше всего пострадали домовладения в Шебекинском городском округе.