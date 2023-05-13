За неделю более 100 белгородских домов и квартир были разрушены при обстрелах

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что за прошедшую неделю при обстрелах ВСУ повреждения получили более 100 домов и квартир. Больше всего пострадали домовладения в Шебекинском городском округе.
Только за последнюю неделю погиб человек. Для нас всех это страшная трагедия. Есть раненые, тяжелораненые. Стараемся помочь всем. И, конечно, много повреждений. За последнюю неделю более 100 квартир и домов в общей сложности получили различной степени повреждения. Стараемся максимально быстро выйти на закрытие их контура: крыши, окна. Затем начать восстановление, проведение остальных работ. Уже восстановили 16, в целом сейчас в Шебекинском округе в работе 200 квартир и домов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона также отметил, что с начала специальной военной операции под обстрел ВСУ попали 3,5 тысячи домов и квартир в Белгородской области.
С начала специальной военной операции Вооруженные силы Украины у нас разрушили более 3,5 тысячи домов и квартир. Разрушения различной степени. Восстановили 2700. Но какая бы беда ни была, уверен, что мы со всем справимся, когда мы это делаем вместе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что этой ночью ВСУ атаковали село Муром Шебекинского округа. Обошлось без пострадавших, но были выбиты окна и разрушена хозяйственная постройка.