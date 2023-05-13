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Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём Черноморского флота

13 мая 2023, 07:28
Фото: 1MI
В своих социальных сетях глава региона напомнил, что боевую службу несут два корабля: подводная лодка «Старый Оскол» и один из самых современных катеров «Грайворон».

13 мая в своих соцсетях глава региона Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём Черноморского флота. Он напомнил, что боевую службу несут два корабля: подводная лодка «Старый Оскол» и один из самых современных катеров «Грайворон»

От всей души хотел поздравить всех жителей области, которые причастны, или были причастны, к военно-морскому делу, «Морское собрание» нашей области и, конечно же, всех моряков-черноморцев, выполняющих боевые задачи.
Вячеслав Гладков

В текущем году Черноморский флот отмечает 240-летие со дня своего образования. Он был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II после присоединения Крыма к Российской империи.

 

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#Кристина Семенчук#Гладков#День черноморского флота#Поздравление#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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