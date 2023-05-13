Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
13 мая в своих соцсетях глава региона Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём Черноморского флота. Он напомнил, что боевую службу несут два корабля: подводная лодка «Старый Оскол» и один из самых современных катеров «Грайворон»
От всей души хотел поздравить всех жителей области, которые причастны, или были причастны, к военно-морскому делу, «Морское собрание» нашей области и, конечно же, всех моряков-черноморцев, выполняющих боевые задачи.
Вячеслав Гладков
В текущем году Черноморский флот отмечает 240-летие со дня своего образования. Он был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II после присоединения Крыма к Российской империи.