В Брянской области потерпел крушение вертолёт

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
13 мая в Брянской области в городе Клинцы потерпел крушение вертолёт. По предварительным данным, это произошло из-за пожара двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В настоящее время устанавливается принадлежность вертолёта.
В администрации города добавили, что разрушений на земле от упавшего вертолёта нет. В местном Telegram-канале «Подслушано Клинцы» сообщили о взрыве, там же появились видеозаписи с падением загоревшегося вертолёта. Лопасть упала на дорогу.
По информации Telegram-канала Mash, на месте падения начался сильный пожар. Как пишет «Осторожно, новости», по словам очевидцев, вертолёт перед падением долгое время кружил в воздухе, после чего раздался громкий взрыв.