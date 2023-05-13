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В Брянской области потерпел крушение вертолёт

13 мая 2023, 11:20
Фото: 1MI
ЧП произошло в городе Клинцы. По словам очевидцев, вертолёт перед падением долгое время кружил в воздухе, после чего раздался громкий взрыв.

13 мая в Брянской области в городе Клинцы потерпел крушение вертолёт. По предварительным данным, это произошло из-за пожара двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В настоящее время устанавливается принадлежность вертолёта.

В администрации города добавили, что разрушений на земле от упавшего вертолёта нет. В местном Telegram-канале «Подслушано Клинцы» сообщили о взрыве, там же появились видеозаписи с падением загоревшегося вертолёта. Лопасть упала на дорогу.

По информации Telegram-канала Mash, на месте падения начался сильный пожар. Как пишет «Осторожно, новости», по словам очевидцев, вертолёт перед падением долгое время кружил в воздухе, после чего раздался громкий взрыв.

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#Кристина Семенчук#Вертолёт#Крушение#Чп#Брянск#Происшествия#Брянская область
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