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Posted 13 мая 2023, 11:42

Published 13 мая 2023, 11:42

Modified 1 декабря, 08:07

Updated 1 декабря, 08:07

В Белгородской области из браконьерских сетей освободили две чомги

В Белгородской области из браконьерских сетей освободили две чомги

13 мая 2023, 11:42
Фото: 1MI.
Птицы запутались в браконьерских орудиях лова в Старооскольском горокруге и Губкине. Их освободили, сообщили в региональном управлении экоохотнадзора.

По информации ведомства, из-за незаконно установленных сетей весной гибнет не только рыба, но и водоплавающие животные и птицы. К примеру, в Старооскольском горокруге и Губкине в браконьерских орудиях лова запутались две особи чомги.

Птиц освободили сотрудники экоохотнадзора и выпустили в естественную среду обитания. Об этом сообщил начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира Виталий Якушов.

Всего с начала года в Белгородской области изъяли почти 5 км брошенных орудий лова, которые находились на водных объектах.


#Кристина Семенчук#Видео#Общество#Белгородская область#Спасение#Птицы#Экоохотнадзор#Браконьеры
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