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В белгородском селе в результате обстрела ВСУ пострадали 10 домовладений

13 мая 2023, 14:11
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Также в населённом пункте нарушено электро- и газоснабжение. Подробнее сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
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Обстрел

13 мая под обстрел ВСУ попало село Графовка в Краснояружском районе. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет. Но осколки снарядов повредили 10 частных домовладений.

Там выбиты стёкла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. Кроме этого, в селе нарушено электро- и газоснабжение.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На месте глава района Андрей Миськов с оперативными службами. Они проводят подомовой обход территории.

Напомним, сегодня всего под огонь ВСУ попало пять населённых пунктов. Дважды обстреляли село Муром в Шебекинском горокруге.

Два населённых пункта в Белгородской области попали под обстрел
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#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#СВО#Дома#Повреждения#Происшествия#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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