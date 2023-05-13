В белгородском селе в результате обстрела ВСУ пострадали 10 домовладений

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
13 мая под обстрел ВСУ попало село Графовка в Краснояружском районе. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет. Но осколки снарядов повредили 10 частных домовладений.
Там выбиты стёкла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. Кроме этого, в селе нарушено электро- и газоснабжение.
На месте глава района Андрей Миськов с оперативными службами. Они проводят подомовой обход территории.
Напомним, сегодня всего под огонь ВСУ попало пять населённых пунктов. Дважды обстреляли село Муром в Шебекинском горокруге.