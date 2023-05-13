В Белгороде пустят автобус к аквапарку

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По данным чиновника, доехать до аквапарка по выходным теперь можно на автобусе №100. Он будет останавливаться на площадке аквапарка в пешей доступности от рекреационной зоны.
Евтушенко отметил, что обращение с просьбой пустить автобусы по выходным с остановкой у Пикник-парка поступило на прямую линию губернатора от мамы двоих детей.
Мы провели переговоры с руководством аквапарка и получили согласие на использование оборудованной остановки для наших автобусов. В выходные автобус № 100 будет делать восемь рейсов, семь из них с заездом на площадку аквапарка.
Сергей Евтушенко
Евтушенко добавил, что сейчас также ведётся проектирование автобусных остановок непосредственно в районе Пикник-парка. Работы должны завершить в августе текущего года. Затем власти определятся со сроками строительно-монтажных работ.