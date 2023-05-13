В Белгороде пустят автобус к аквапарку

По данным чиновника, доехать до аквапарка по выходным теперь можно на автобусе №100. Он будет останавливаться на площадке аквапарка в пешей доступности от рекреационной зоны.



Евтушенко отметил, что обращение с просьбой пустить автобусы по выходным с остановкой у Пикник-парка поступило на прямую линию губернатора от мамы двоих детей.