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В Белгороде пустят автобус к аквапарку

13 мая 2023, 11:52
Фото: Страница Сергея Евтушенко во "ВКонтакте"
О запуске автобуса по выходным попросили главу региона Вячеслава Гладкова в ходе прямого эфира. Данное поручение выполнили, сообщил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко в своих соцсетях.

По данным чиновника, доехать до аквапарка по выходным теперь можно на автобусе №100. Он будет останавливаться на площадке аквапарка в пешей доступности от рекреационной зоны.

Евтушенко отметил, что обращение с просьбой пустить автобусы по выходным с остановкой у Пикник-парка поступило на прямую линию губернатора от мамы двоих детей.

Мы провели переговоры с руководством аквапарка и получили согласие на использование оборудованной остановки для наших автобусов. В выходные автобус № 100 будет делать восемь рейсов, семь из них с заездом на площадку аквапарка.
Сергей Евтушенко

Евтушенко добавил, что сейчас также ведётся проектирование автобусных остановок непосредственно в районе Пикник-парка. Работы должны завершить в августе текущего года. Затем власти определятся со сроками строительно-монтажных работ.

В майские праздники автобусы в Белгороде будут курсировать по расписанию выходных
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#Кристина Семенчук#Автобус#Аквапарк#Маршрут#Пикнин-парк#Город#Новости Белгорода#Белгород
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