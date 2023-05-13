В Белгороде появятся новые выделенные полосы для автобусов

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Вчера, 12 мая, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко в прямом эфире ответил на интересующие жителей вопросы. Так, чиновник ответил на вопросы о строительстве новых выделенных полос для автобусов.
Выяснилось, что новые выделенные полосы могут появиться на проспекте Ватутина и Славы, а также на улицах Губкина, Преображенская и Корочанская.
При ремонте проспекта Ватутина планируется строительство выделенных полос. Сегодня ведётся обследование сети для возможного открытия новых выделенных полос. В том числе, рассматриваются проспект Славы, улица Преображенская и другие. Пока думаем, как сделать так, чтобы не ухудшить ситуацию для движения автомобилей и парковок.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области