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В Белгороде появятся новые выделенные полосы для автобусов

13 мая 2023, 16:42
Фото: 1MI
Министр автомобильных дорог и транспорта рассказал, где их планируется построить.

Вчера, 12 мая, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко в прямом эфире ответил на интересующие жителей вопросы. Так, чиновник ответил на вопросы о строительстве новых выделенных полос для автобусов.

Выяснилось, что новые выделенные полосы могут появиться на проспекте Ватутина и Славы, а также на улицах Губкина, Преображенская и Корочанская.

При ремонте проспекта Ватутина планируется строительство выделенных полос. Сегодня ведётся обследование сети для возможного открытия новых выделенных полос. В том числе, рассматриваются проспект Славы, улица Преображенская и другие. Пока думаем, как сделать так, чтобы не ухудшить ситуацию для движения автомобилей и парковок.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области
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#Александра Склярова#Выделенные полосы#Автобус#Город#Транспорт#Белгород#Сергей евтушенко
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