Украинский беспилотник взорвали в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
По информации Telegram-канала SHOT, украинский БПЛА заметили в Шебекино сегодня около десяти часов утра. Российские пограничники сначала посадили дрон, а затем взорвали.
Предполагается, что беспилотник пересёк границу со стороны села Плетеневка Харьковской области. Пострадавших и разрушений нет.
Официального подтверждения информации пока нет.
Отметим, что сегодня, 13 мая, ВСУ обстреляли село Графовка Краснояружского района, в результате чего были повреждены 10 домовладений.