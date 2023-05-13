Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Изображение материала

Украинский беспилотник взорвали в Белгородской области

13 мая 2023, 16:02
Фото: 1MI
Пострадавших и повреждений нет, сообщает Telegram-канал SHOT.
Сюжет
СВО

По информации Telegram-канала SHOT, украинский БПЛА заметили в Шебекино сегодня около десяти часов утра. Российские пограничники сначала посадили дрон, а затем взорвали.

Предполагается, что беспилотник пересёк границу со стороны села Плетеневка Харьковской области. Пострадавших и разрушений нет.

Официального подтверждения информации пока нет.

Отметим, что сегодня, 13 мая, ВСУ обстреляли село Графовка Краснояружского района, в результате чего были повреждены 10 домовладений.

В белгородском селе в результате обстрела ВСУ пострадали 10 домовладений
Узнать подробнее
Читайте также:
Два населённых пункта в Белгородской области попали под обстрелПод обстрел в Белгородской области попал ещё один населённый пунктМЧС сообщило об обстреле Шебекино
#Александра Склярова#Беспилотник#Происшествия#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
Будет ли наступление на Белгород и кто захотел крови министра: итоги недели
Сегодня, 07:49
За неделю более 100 белгородских домов и квартир были разрушены при обстрелах
Сегодня, 05:06
Собачники или шашлыки: в Белгороде обсудили устройство площадки для выгула собак
Сегодня, 09:00
Белгородские отличники не получат красные аттестаты без экзаменов
Вчера, 19:23
Неудачная шутка слесарей в подвале напугала жительницу Белгорода
Вчера, 20:50
Дежурные группы в детсадах летом: как будут работать и кого не примут
Сегодня, 07:12