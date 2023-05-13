Под обстрел в Белгородской области попал ещё один населённый пункт

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Об опасности предупредили жителей села Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Людям пришли сообщения с просьбой срочно уйти в укрытия. Ранее предупреждения об обстреле получили жители Шебекино.
Напомним, ночью 13 мая под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге. О последствиях рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он отметил, что снаряд ствольной артиллерии прилетел во двор частного жилого домовладения. Там посечены фасад и кровля, выбиты окна в доме, хозпостройка разрушена полностью.
Пострадавших нет. Подворовой обход продолжается.