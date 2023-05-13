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Под обстрел в Белгородской области попал ещё один населённый пункт

13 мая 2023, 09:19
Фото: Bel.ru
Это второй населённый пункт, который попал под огонь 13 мая. Ранее обстреляли Шебекино.
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Обстрел

Об опасности предупредили жителей села Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Людям пришли сообщения с просьбой срочно уйти в укрытия. Ранее предупреждения об обстреле получили жители Шебекино.

Напомним, ночью 13 мая под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге. О последствиях рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что снаряд ствольной артиллерии прилетел во двор частного жилого домовладения. Там посечены фасад и кровля, выбиты окна в доме, хозпостройка разрушена полностью.

Пострадавших нет. Подворовой обход продолжается.

Ночью ВСУ обстреляли белгородское село
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#Кристина Семенчук#ВСУ#Обстрел#РСЧС#СВО#Спецоперация#Грайворонский горокруг
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