Ночью ВСУ обстреляли белгородское село

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Published Сегодня, 04:46
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Ночью 13 мая под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского округа. О последствиях рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших нет. Снаряд ствольной артиллерии прилетел во двор частного жилого домовладения, в результате чего посечены фасад и кровля, выбиты окна в доме, хозпостройка разрушена полностью. Подворовой обход продолжается.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что за 12 мая ВСУ атаковали девять сёл Белгородской области: сёла Богун-Городок и Цаповка в Борисовском районе, сёла Сподарюшино и Пороз Грайворонского округа, хутор Дубровка и сёла Бирюч и Старый Хутор в Валуйском горокруге, Новую Таволжанку и Терезовку в Шебекинском горокруге.