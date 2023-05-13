Ночью ВСУ обстреляли белгородское село

Отметим, что за 12 мая ВСУ атаковали девять сёл Белгородской области: сёла Богун-Городок и Цаповка в Борисовском районе, сёла Сподарюшино и Пороз Грайворонского округа, хутор Дубровка и сёла Бирюч и Старый Хутор в Валуйском горокруге, Новую Таволжанку и Терезовку в Шебекинском горокруге.