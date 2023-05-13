Мошенники под видом работников Соцфонда обзванивают белгородских пенсионеров

Как отметила управляющая отделением Соцфонда России по Белгородской области Ирина Шушкова, если звонивший представился сотрудником Социального фонда, не нужно называть свои персональные данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, её ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники.