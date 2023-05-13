Мошенники под видом работников Соцфонда обзванивают белгородских пенсионеров

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В Белгородской области активизировались мошенники, которые обзванивают пенсионеров. Они сообщают пожилым людям о том, что правительство якобы расширило список лиц, кому положена выплата накопительной пенсии, выплата ко Дню Победы или доплата за советский стаж, но деньги не начислили. Основной массив звонков поступает жителям Старого Оскола, Губкина и Белгорода.
Как отметила управляющая отделением Соцфонда России по Белгородской области Ирина Шушкова, если звонивший представился сотрудником Социального фонда, не нужно называть свои персональные данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, её ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники.
Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчётом выплат. Иногда лжеспециалисты сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. Социальный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.
Ирина Шушкова
Шушкова добавила, что специалисты Соцфонда также не ходят по домам с предложением услуг по пенсионным вопросам.
Если в ваш дом постучались такие незваные гости и представились работниками Социального фонда, следует насторожиться. Помните, фонд оказывает все услуги в своих клиентских службах и онлайн через портал «Госуслуг». Причём всегда делает это бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или автоматически, на основании имеющихся у фонда данных.
Ирина Шушкова