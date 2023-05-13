Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Изображение материала

Мошенники под видом работников Соцфонда обзванивают белгородских пенсионеров

13 мая 2023, 09:50
Фото: 1MI
У злоумышленников три легенды. Однако итог один — обман пожилых людей. Ситуацию прокомментировала управляющая отделением Соцфонда России по Белгородской области Ирина Шушкова.

В Белгородской области активизировались мошенники, которые обзванивают пенсионеров. Они сообщают пожилым людям о том, что правительство якобы расширило список лиц, кому положена выплата накопительной пенсии, выплата ко Дню Победы или доплата за советский стаж, но деньги не начислили. Основной массив звонков поступает жителям Старого Оскола, Губкина и Белгорода.

Как отметила управляющая отделением Соцфонда России по Белгородской области Ирина Шушкова, если звонивший представился сотрудником Социального фонда, не нужно называть свои персональные данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, её ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники.

Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчётом выплат. Иногда лжеспециалисты сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. Социальный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.
Ирина Шушкова

Шушкова добавила, что специалисты Соцфонда также не ходят по домам с предложением услуг по пенсионным вопросам.

Если в ваш дом постучались такие незваные гости и представились работниками Социального фонда, следует насторожиться. Помните, фонд оказывает все услуги в своих клиентских службах и онлайн через портал «Госуслуг». Причём всегда делает это бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или автоматически, на основании имеющихся у фонда данных.
Ирина Шушкова

 

В белгородском отделении Соцфонда рассказали о повреждениях после обстрела
Узнать подробнее
Читайте также:
Перепродам дорого: как в Белгородской области мошенники перепродают телефоныМошенники звонят в белгородские компании и просят перевести деньги участникам СВОПожелавшая заработать на бирже белгородка перевела мошенникам 3 млн рублей
#Кристина Семенчук#Соцфонд#Мошенники#Пенсионеры#Звонки#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Ирина шушкова
Подпишитесь
Будет ли наступление на Белгород и кто захотел крови министра: итоги недели
Сегодня, 07:49
За неделю более 100 белгородских домов и квартир были разрушены при обстрелах
Сегодня, 05:06
Собачники или шашлыки: в Белгороде обсудили устройство площадки для выгула собак
Сегодня, 09:00
Белгородские отличники не получат красные дипломы без экзаменов
Вчера, 19:23
Неудачная шутка слесарей в подвале напугала жительницу Белгорода
Вчера, 20:50
Дежурные группы в детсадах летом: как будут работать и кого не примут
Сегодня, 07:12